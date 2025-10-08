Die größte Fantasy-Serie überhaupt streamt ab heute für alle erstmals kostenlos und werbefrei

Die größte Fantasy-Serie streamt ab heute erstmals kostenlos – und kommt in Kürze auch im Free-TV, um Mittelerde-Fans deutschlandweit mit neuen Der Herr der Ringe-Abenteuern glücklich zu machen.

Schon im September 2025 ereilte uns die Sensationsmeldung der Gratis-Mittelerde-Reise, nun ist es endlich so weit: Ab sofort könnt ihr die große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht völlig kostenlos und ohne Werbung streamen. In Kürze startet die (mit einem Budget von über 1 Milliarde US-Dollar) aktuell teuerste Serie der Welt darüber hinaus im Free-TV.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht streamt mit 2 Staffeln ab heute kostenlos und ohne Werbung

Peter Jackson verfilmte Anfang der 2000er Jahre J.R.R. Tolkiens berühmte Fantasy-Geschichte als Herr der Ringe-Trilogie. Bis heute stehen die drei Filme für die meisten unangefochten an der Spitze der besten Fantasy-Filme aller Zeiten. Nach drei weiteren Hobbit-Abstechern in den 2010er Jahren konnten Fans 2022 in die Welt der Elben, Hobbits, Menschen und Zwerge zurückkehren, wobei die Amazon-Serie Die Ringe der Macht diesmal weit in die Vergangenheit zurückreist: Jahrtausende vor Frodo und Co. zeichnet sie den geheimen Aufstieg von Bösewicht Saurons nach, der alle Völker Mittelerdes betrifft.

Schaut hier den Trailer zu Staffel 1 von Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - Trailer (Deutsch) HD

Diese Reise könnt ihr nun mit zwei Staffeln à acht Folgen gratis im ZDF-Stream miterleben – anders als viele Amazon-Nutzende sogar ohne Werbeunterbrechungen. Während Elbin Galadriel (Morfydd Clark) die wachsende Bedrohung früh spürt, aber von ihrem König Gil-galad (Benjamin Walker) nicht erhört wird, sucht Elrond (Robert Aramayo) Hilfe bei seinem Zwergenfreund Prinz Durin (Owain Arthur).

Haarfuß-Mädchen Nori (Markella Kavenagh) staunt als Hobbit-Vorläuferin unterdessen nicht schlecht, als ein mysteriöser Fremder (Daniel Weyman) vom Himmel fällt. Für die Menschen der Südlande und auf der Insel Númenor wird die Gefahr indes zunehmend greifbarer.

Wenn ihr euch beim Schauen der Herr der Ringe-Serie zu Entwicklungen in den jeweiligen Ringe der Macht-Folgen informieren wollt, findet ihr die wichtigsten Erklärungen und Einordnungen hier zu Staffel 1 und hier zu Staffel 2.

Gratis Fantasy: Die Ringe der Macht im Stream – sowie Sendetermine im TV

Am heutigen 30. Oktober 2025 werden alle 16 Episoden der zwei Staffeln von Die Ringe der Macht auf einen Schlag im ZDF-Stream kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wer die Fantasy-Serie lieber häppchenweise in der TV-Ausstrahlung bei ZDFneo schauen will, kann sie an folgenden konkreten Sendedaten in der kommenden Woche immer ab 20:15 Uhr erleben:



Montag, 3. November 2025 – Staffel 1, Folge 1 bis 3 (3 Episoden)

(3 Episoden) Dienstag, 4. November 2025 – Staffel 1, Folge 3 bis 6 (3 Episoden)

(3 Episoden) Mittwoch, 5. November 2025 – Staffel 1, Folge 7 bis 8 und Staffel 2, Folge 1 (3 Episoden)

und (3 Episoden) Donnerstag, 6. November 2025 – Staffel 2, Folge 2 bis 4 (3 Episoden)

(3 Episoden) Freitag, 7. November 2025 – Staffel 2, Folge 5 bis 8 (4 Episoden)

Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie wird aktuell gedreht und erscheint voraussichtlich im Herbst 2026 bei Amazon Prime *.

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach acht Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?

