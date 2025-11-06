Die größte Fantasy-Serie von Disney+ kehrt in 5 Wochen zurück: Der lange Trailer entführt in ein Meer voller Monster

Disney+ bringt seine größte Fantasy-Serie zurück. Percy Jackson startet in wenigen Wochen in Staffel 2 und was uns darin erwartet, zeigt der lange Trailer zu den neuen Folgen.

Nächsten Monat ist es endlich so weit: Percy Jackson: Die Serie geht in die nächste Runde und entfacht in Staffel 2 bei Disney+ ein weiteres Fantasy-Abenteuer voller Held:innen, Schurk:innen und Monster aus der griechischen Mythologie. Verfilmt wird dabei der zweite Band aus Rick Riordans Buchvorlage, der den Titel Im Bann des Zyklopen trägt.

In der 2. Staffel verschlägt es Percy Jackson (Walker Scobell) und seine Freund:innen Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) auf die gefährlichen Gewässer eines Meeres voller schrecklicher Kreaturen.

Fantasy-Rückkehr bei Disney+: Der Trailer zu Percy Jackson Staffel 2

Percy Jackson - S02 Trailer (English) HD

Nachdem bereits ein im Rahmen der San Diego Comic-Con veröffentlichter Teaser-Trailer einen ersten Vorgeschmack auf die 2. Staffel von Percy Jackson enthüllt hatte, liefert der lange Trailer jetzt neue Einblicke in die Fantasy-Fortsetzung. Nach dem Kinofilm Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen von 2013 erwartet uns bereits die zweite Adaption des Romans Im Bann des Zyklopen.

Erneut stellt die Geschichte den jungen Halbgott Percy Jackson in den Mittelpunkt, der sich an der Seite von Freundin Annabeth auf eine gefährliche Reise begeben muss. Denn im Zuge eines Angriffs auf das Camp Half-Blood wird ein magischer Baum vergiftet, wodurch die Schutzbarriere des Halbgott-Trainingslagers zerstört zu werden droht. Das legendäre Goldene Vlies könnte die Rettung sein.

So beginnt ein aufregendes Abenteuer, das Percy und Annabeth in das Meer der Ungeheuer schickt, das von zahlreichen Kreaturen bevölkert ist. Ihr Ziel: der Zyklop Polyphem (Aleks Paunovic). Der hütet nicht nur das sagenumwobene Vlies, sondern hält auch den vermissten Grover in Gefangenschaft.

Neben dem Wiedersehen mit Percy, Annabeth und Grover können sich Fans in Staffel 2 auf einen spannenden Neuzugang freuen. Unterstützt wird die Reise ins Meer der Ungeheuer von dem liebenswerten Jungzyklopen Tyson (Daniel Diemer), der sich als Percys Halbbruder entpuppt. Weitere neue Cast-Mitglieder sind Sandra Bernhard, Kristen Schaal und Margaret Cho als Graue Schwestern sowie Rosemarie DeWitt als Circe, Andra Day als Göttin Athene und Tamara Smart als Thalia Grace.

Im März 2023 verstarb der Schauspieler Lance Reddick, der zuvor in der Rolle des Zeus zu sehen war. Für Staffel 2 wurde der Part des Göttervaters mit Darsteller Courtney B. Vance neu besetzt.

Wann startet Percy Jackson: Die Serie Staffel 2 bei Disney+?

Nach einer Pause von zwei Jahren kehrt die Percy Jackson-Serie im Dezember mit frischen Folgen bei Disney+ zurück. Ihre Premiere feiert Staffel 2 am 10. Dezember 2025. Die insgesamt acht neuen Episoden werden im Wochentakt immer mittwochs bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht.

Und das ist noch nicht alles: Bereits seit August laufen im kanadischen Vancouver die Kameras für eine 3. Staffel von Percy Jackson. Diese wird dann den dritten Band der Vorlage adaptieren: Der Fluch des Titanen (im Original: The Titan's Curse). Wenn alles glattläuft, könnte uns die Fortsetzung schon im Dezember 2026 erwarten.