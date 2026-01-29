Die größte Fantasyserie aller Zeiten startet heute als Komplettpaket bei Netflix: Ihr braucht 230 Stunden dafür

Supernatural ist mit 15 Staffeln und 327 Folgen die am längsten laufende Fantasyserie überhaupt. Jetzt könnt ihr den Mystery-Horror-Mix bei Netflix streamen.

"Carry In My Wayward Son". Wer bei diesen Textzeilen des Rockklassikers der Band Kansas nicht als Erstes an Supernatural denkt, hat vermutlich eine der besten Fantasyserien des Jahrtausends verpasst. Aber keine Sorge: Die epische Fantasy-Horror-Geschichte der Dämonenjäger Sam und Dean Winchester könnt ihr ab sofort nachholen.

Am 1. Februar 2026 hat Netflix alle 327 Folgen von Supernatural in den Streaming-Katalog aufgenommen. Die ideale Gelegenheit für einen Rewatch oder auch Ersteinstieg in die reichhaltige Mythologie von Dämonen, Engeln und urbanen Legenden.

Supernatural bei Netflix: Mehr als 10 Tage Fantasy und Horror am Stück

Supernatural ist ein Mix aus Fantasy, Horror und Mystery. Die Geschichte folgt den Brüdern Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles), die mit ihrem 1967er Chevrolet Impala quer durch die USA reisen, um übernatürliche Gefahren und Dämonen zu bekämpfen. Neben für sich stehenden Monster-of-the-Week-Folgen wird das Jäger-Duo auch regelmäßig in dämonische Verschwörungen, Weltuntergangsszenarien und Konflikte zwischen Himmel und Hölle hineingezogen.

Die Fantasyserie lief von 2006 bis 2020, zuerst beim US-Sender The WB und ab der 2. Staffel beim daraus hervorgegangenen Jugendsender The CW. Dort endete sie nach 15 Staffeln mit einem besonders emotionalen Serienfinale.

Wer alle 327 Folgen von Supernatural am Stück schauen möchte, sollte genug Zeit einplanen. Bei einer Länge von durchschnittlich 42 bis 43 Minuten pro Folge würde ein kompletter Binge mehr als 230 Stunden veranschlagen, also fast 10 volle Tage.

Alle 15 Staffeln von Supernatural könnt ihr ab sofort bei Netflix bingen. Alternativ findet ihr die komplette Serie auch im Streaming-Abo von HBO Max sowie (mit Ausnahme einzelner Folgen) bei Amazon Prime Video.

Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor. Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things-Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.