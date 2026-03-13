Die größte Fantasyserie von Disney+ geht weiter: Erstes Video zu Staffel 3 dürfte Fans sehr glücklich machen

Disney+ bringt noch dieses Jahr seine größte Fantasyserie zurück. Jetzt gibt es ein neues Bild, das einen ganz besonderen Meilenstein der Produktion markiert. Aber seht selbst.

Nach dem Abbruch der Filmreihe war die Skepsis groß, ob Disney+ mit seiner Percy Jackson-Serie weiterkommt. Inzwischen dürften jedoch selbst die kritischsten Stimmen überzeugt sein: Die Neuverfilmung der gleichnamigen Romanvorlage von Rick Riordan hat es im Streaming ein ganzes Stück weiter geschafft als auf der Leinwand.

Nach zwei Kinofilmen war die Filmreihe mit Logan Lerman zu Ende, obwohl damit nicht einmal die Hälfte der Vorlage verfilmt war. Disney+ bringt dagegen schon Staffel 3 an den Start – und das noch vor Ende des Jahres. Das untermauert auch das jüngste Update von der Produktion: Die letzte Klappe zur Fantasy-Fortsetzung ist gefallen.

Fantasy-Rückkehr nur noch eine Frage der Zeit:Video-Update zu Percy Jackson Staffel 3 bei Disney+

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie hat Disney+ die frohe Botschaft geteilt: Percy Jackson Staffel 3 ist im Kasten. Jetzt geht es in die Postproduktion, ehe die neuen Folgen ihre Premiere feiern. Hauptdarsteller Walker Scobell zelebriert das Drehende mit gechillter Pose auf dem Thron. Daumen hoch für Staffel 3!

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Ein kurzes Video und ein dazu passendes Bild – mehr gibt es vorerst nicht. Kein Wunder, die Promophase für die nächste Runde Percy Jackson ist noch weit entfernt. Alles, was wir zu diesem Zeitpunkt bekommen, sind ausgewählte Einblicke hinter die Kulissen, etwa dieser Schnappschuss, der vom ersten Drehtag stammt.

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Nachdem Staffel 1 Diebe im Olymp vefilmt hat, basierte die zuletzt veröffentlichte Staffel 2 auf Im Bann des Zyklopen. Im Zuge von Staffel 3 wagt sich das Kreativteam an Der Fluch des Titanen, den es im Kino nie zu sehen gab. Neben Walker Scobell (Percy) kehren auch Leah Jeffries (Annabeth) und Aryan Simhadri (Grover) zurück.

Darüber hinaus erwarten uns einige neue Gesichter:

Wann startet Percy Jackson Staffel 3 bei Disney+?

Da die Postproduktion bei einer aufwendigen und CGI-lastigen Serie wie dieser sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, müssen wir uns noch einige Monate gedulden. Disney+ hat bislang kein Startdatum für Staffel 3 bekannt gegeben. Ausgehend von den vorherigen Staffeln dürften die neuen Folgen im Dezember 2027 eintreffen.

Zum Weiterlesen: Alle Infos zu Percy Jackson Staffel 3

Wie geht es danach weiter? Disney+ hat noch keine weitere Verlängerung ausgesprochen. Ausgehend von der Buchvorlage wäre Stoff für zwei weitere Staffeln der Fantasyserie vorhanden, von diversen Spin-offs und Sequels ganz zu schweigen. Ob Percy Jackson Staffel 4 und 5 kommen, dürfte vom Erfolg der neuen Folgen abhängig sein.