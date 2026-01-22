Die größte Fantasyserie von Disney+ kehrt 2026 zurück: Alle Infos zu Percy Jackson Staffel 3 wie Start, Handlung und Besetzung

Die Fantasyserie Percy Jackson ist nach Staffel 2 noch längst nicht zu Ende. Hier bekommt ihr alle Infos zu Start, Cast und Handlung der 3. Staffel bei Disney+.

Die 2. Staffel der Fantasyserie Percy Jackson: Die Serie verfilmte erst Band 2 von Rick Riordans fünfteiliger Original-Romanreihe über den jungen Halbgott Percy und den sich zuspitzenden Konflikt zwischen den Gottheiten des Olymps und Kronos' Titanen. Nach dem jüngst veröffentlichten Staffelfinale stellen sich Fans die Frage: Wann kommt Staffel 3? Disney+ hat jetzt die überraschende Antwort geliefert.

Ihr fragt euch, wann und wie es für Percy (Walker Scobell), Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) weitergeht? Dann findet ihr hier alle wichtigen Informationen dazu, was die Vorlage zur Handlung der nächsten Folgen verrät und wann Staffel 3 auf Disney+ startet.



Wann startet Percy Jackson Staffel 3 bei Disney+?

Nachdem zwischen den ersten beiden Seasons ganze zwei Jahre lagen, wird das nächste Percy Jackson-Abenteuer nicht lange auf sich warten lassen. Direkt nach der Veröffentlichung der Staffel 2-Finales verkündete Disney+ die große Überraschung: Percy Jackson Staffel 3 wird schon dieses Jahr zu sehen sein.

Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht. Wir rechnen aber mit einem Start von Percy Jackson Staffel 3 im Dezember 2026 bei Disney+. Die Dreharbeiten für das nächste Kapitel der Fantasy-Saga begannen bereits im August 2025 im kanadischen Vancouver und sollen im März 2026 abgeschlossen sein.

Percy Jackson und der Fluch des Titanten: Wie geht's in Staffel 3 weiter?

Die Percy Jackson-Serie basiert auf der Fantasy-Buchreihe von Rick Riordan und adaptiert in jeder Staffel einen Roman. Nachdem Staffel 1 auf dem ersten Band Diebe im Olymp basierte und Staffel 2 Im Bann des Zyklopers verfilmte, dient der 3. Staffel der Folgeband Der Fluch des Titanen als Grundlage.

Mit einer dramatischen Enthüllung stellte Staffel 2 die Weichen für das nächste Kapitel. Zeus' Tochter Thalia Grace (Tamara Smart) wurde mithilfe des goldenen Vlies wieder in einen Menschen verwandelt – und Percy blickt ihr äußerst misstrauisch entgegen. Wird sie den jungen Halbgöttern des Camp Half-Blood zur Seite stehen oder sich auf die Seite ihres früheren Freunds Luke (Charles Bushnell) schlagen und damit dem Aufstand der Titanen gegen die Götter des Olymps anschließen?

Im Kern bleibt Staffel 3 dem Aufbau bisheriger Staffeln treu, denn auch diesmal müssen die Hauptfiguren eine gefährliche Quest antreten, die von einer düsteren Prophezeiung begleitet wird. Sowohl Annabeth als auch die Göttin Artemis werden im Namen der Titanen entführt. Es folgt eine Rettungsmission, die die Charaktere quer durch die USA führt und auf weitere Gottheiten und Kreaturen aus der griechischen Mythologie treffen lässt.

Die Besetzung von Percy Jackson Staffel 3

Das zentrale Figurentrio um Percy, Annabeth und Grover ist selbstverständlich auch in Staffel 3 wieder dabei, ebenso wie einige weitere bekannte Gesichter und die frisch vorgestellte Thalia. Mit der Handlung der 3. Buchvorlage wird die Besetzung in den nächsten Folgen um zahlreiche neue Charaktere erweitert. Unter anderem neu dabei sind:

