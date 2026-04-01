Die größte Free-TV-Premiere an Ostern: Fantastischer Sci-Fi-Blockbuster, bei dem jede schlechte Laune nach Sekunden verflogen ist

ProSieben hat sich als große Free-TV-Premiere für Ostern einen ganz besonderen Blockbuster ausgesucht. Euch erwartet ein zweieinhalbstündiges Sci-Fi-Abenteuer, das beste Unterhaltung verspricht.

Für Filmfans sind die Free-TV-Premieren an Ostern oft ein großes Thema. Nicht zuletzt laufen hier ein paar der besten Filme der vergangenen Jahre erstmals im Fernsehen. ProSieben trumpft dieses Mal mit einem Marvel-Blockbuster auf, der vor drei Jahren die Leinwand erobert und sich in einen Riesenerfolg verwandelt hat.

Die Rede ist von Guardians of the Galaxy Vol. 3, dem mitreißenden Finale der Sci-Fi-Trilogie um Star-Lord, Gamora und Co. Heute Abend, am 6. April 2026, könnt ihr den Film um 20:15 Uhr auf ProSieben schauen. Die Ausstrahlung geht bis 23:25 Uhr und wird am Freitag um 23:05 Uhr wiederholt. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen.

Guardians of the Galaxy 3 im Free-TV: Im Finale der Marvel-Trilogie dreht sich alles um Rocket

Auch wenn die Guardians bereits bei diversen Crossovern mitgemischt haben, erzählt der dritte Teil eine überwiegend eingeständige Geschichte. Diese dreht sich diesmal vor allem um Waschbär Rocket (Bradley Cooper), der nie um einen frechen Spruch verlegen ist. Nach einem verheerenden Angriff schwebt er jedoch in Lebensgefahr.

Star-Lord (Chris Pratt), der immer noch um den Verlust von Gamora (Zoe Saldaña) trauert, begibt sich mit den übrigen Guardians auf die Suche nach einer Rettung. Doch das ist gar nicht so einfach, da Rocket das Ergebnis eines genetischen Experiments ist. Nur der fiese High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) hat den Schlüssel.

Was folgt, ist eine Odyssee durch den Weltraum, die uns zu den seltsamsten Orten führt und trotz der düsteren Ausgangslage mit jeder Menge Herz und Humor aufwartet. Bei einem Wiedersehen mit Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Drax (Dave Bautista) und Groot (Vin Diesel) ist aber auch nichts anderes zu erwarten.

Heute Abend auf ProSieben: James Gunns unterhaltsamer und berührender Marvel-Abschied

Kaum eine andere Marvel-Reihe meistert den Balanceakt zwischen ernsten Themen und abgedrehten Gags so gekonnt, wie die Guardians of the Galaxy-Filme von James Gunn. Der Regisseur und Drehbuchautor, der inzwischen das DC-Universum lenkt, zieht hier nochmal alle Register seines Könnens für einen packenden Abschied.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist eine emotionale Achterbahnfahrt, die mit verspielten Actionszenen genauso begeistert wie durch famose Pointen – im Idealfall geht beides sogar nahtlos ineinander über. Spätestens in Verbindung mit den grandiosen Needle-Drops weiß Gunn einem ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Zum Weiterlesen: Unser Interview mit James Gunn zu Guardians 3

Trotzdem rauscht der Film nicht einfach nur an einem vorbei. Guardians of the Galaxy Vol. 3 besitzt sehr viel Feingefühl im Umgang mit den Figuren und erweist sich nicht nur als gut gelauntes, sondern auch als extrem berührendes Sci-Fi-Abenteuer. Mit diesem Film könnt ihr am Ostermontag wirklich nichts falsch machen.