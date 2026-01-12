Die größte Netflix-Entdeckung des letzten Jahres bricht gleich zwei Rekorde

Im letzten Jahr landete Netflix mit dieser Produktion einen überraschenden Hit, nun wurde die Miniserie bei den Golden Globes vielfach ausgezeichnet und stellt sogar zwei Rekorde auf.

Als die Netflix-Miniserie Adolescence im März 2025 veröffentlicht wurde, konnte sie direkt ein breites Publikum überzeugen. Der originelle Stoff wurde viel besprochen. Nun hat die Serie bei der Golden Globe-Verleihung 2026 wieder für Gesprächsstoff gesorgt, denn Adolescence konnte gleich zwei Rekorde brechen und wurde viermal ausgezeichnet.

Owen Cooper ist jüngster Globe-Gewinner in einer Serie

In der Serie spielt Owen Cooper einen minderjährigen Jungen, der unter Mordverdacht steht. Der Schauspieler war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 14 Jahre alt. Bei der Golden Globe-Verleihung am 11. Januar 2026 brach der mittlerweile 16-Jährige einen Altersrekord. Damit ist er der jüngste Gewinner in der Kategorie Bester Nebendarsteller in einer Serie, Mini-Serie oder TV-Film.

Wie Variety berichtet, löste Cooper damit Chris Colfer ab, der 2010 im Alter von 20 Jahren für Glee ausgezeichnet worden war. Gleichzeitig ist Cooper der zweitjüngste männliche Globe-Gewinner überhaupt – nur Ricky Schroder war 1980 in Der Champ noch jünger.

Adolescence-Star Owen Cooper im Preis-Regen

Für Cooper ist es nun schon der dritte große Preis für seine Rolle. Bereits bei den Emmys im September 2025 brach Cooper ebenfalls den Altersrekord in der gleichen Kategorie. Außerdem konnte er den Preis bei den Critics’-Choice-Awards entgegennehmen.

Laut DiscussingFilm ist er damit "der jüngste Schauspieler überhaupt, der drei große TV-Preise für dieselbe Performance gewonnen hat". Doch auch die Serie selbst wurde bei den Golden Globes als beste Mini-Serie, Serie oder TV-Film ausgezeichnet. In der Serienkategorie Bester Hauptdarsteller konnte außerdem Schauspieler und Serienschöpfer Stephen Graham den Preis für sich gewinnen und als beste Nebendarstellerin wurde Erin Doherty ausgezeichnet.

Damit war Adolescence der Serienabräumer des Abends. Bei den Filmen ging diese Ehre an One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio. Die Komödie gewann ebenfalls vier Preise, Rekorde wurden allerdings nicht aufgestellt.