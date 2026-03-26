Die größte Osterserie im Free-TV könnt ihr jetzt schon streamen: 4 Folgen packender Serienkiller-Krimi

Zu Ostern kommt eine der vielversprechendsten Krimiserien der letzten Zeit ins TV. Die Serienkiller-Geschichte, die im Prag des Zweiten Weltkriegs spielt, könnt ihr aber schon jetzt streamen.

Viele wünschen sich gerade an Ostern beste Unterhaltung. Und die soll auch kommen – in Form der glänzend besetzten und aufwendig inszenierten Krimiserie Sternstunde der Mörder. Am 3. April soll sie im TV laufen – aber die Serienkiller-Jagd im Zweiten Weltkrieg gibt es schon jetzt zu streamen.

Serienkiller-Krimiserie Sternstunde der Mörder: Hier könnt ihr sie sehen

Sternstunde der Mörder ist eine Verfilmung des gleichnamigen Buches von Pavel Kohout und spielt im Prag des Jahres 1945: Die von den Deutschen besetzte Stadt versinkt im Angesicht der anrückenden Roten Armee im Chaos – und wird von einer schockierenden Mordserie erschüttert.

Schaut hier den Trailer zu Sternstunde der Mörder:

Sternstunde der Mörder - S01 Trailer (Deutsch) HD

Ein unbekannter Täter hat die Frau eines deutschen Offiziers geradezu ausgeweidet – und belässt es nicht bei einem einzigen Mord. Auf seine Spur begeben sich der tschechische Kriminalbeamte Jan Morava (Jonas Nay) und der desillusionierte deutsche Gestapomann Erwin Buback (Nicholas Ofczarek). Dabei bekommen sie es auch mit dem glühenden Nationalsozialisten Meckerle (Devid Striesow) zu tun, der in der Stadt die Brutalität der Besatzungsmacht repräsentiert.

Alle vier Folgen der deutsch-österreichischen Miniserie werden am Karfreitag, den 3. April 2026, ab 20:15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Ab dem 29. März sind sie aber bereits in der ARD Mediathek als Stream verfügbar. Jede Folge hat eine Länge von ungefähr 45 Minuten. Zuerst zu sehen waren sie am 28. März auf ServusTV.

Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Jeanette Hain (Luden - Könige der Reeperbahn) und Karel Dobry (The Crow) vor der Kamera zu sehen.

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