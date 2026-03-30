Die größte Serie am Osterwochenende im Free-TV: 4-teiliges Krimispektakel jetzt schon an einem Abend streamen

Zu Ostern erwartet Krimi-Fans ein ganz besonderes, vierteiliges Highlight: Die Serie Sternstunde der Mörder erzählt eine Geschichte über einen Serienkiller im Zweiten Weltkrieg.

Krimi-Nachschub kann es für viele Fans nie genug geben. Und die größte Serie an Ostern soll ihre Gelüste befriedigen: Am Karfreitag läuft mit Sternstunde der Mörder eine Serienkiller-Jagd im Setting des Zweiten Weltkriegs. In der ARD Mediathek gibt es sie schon jetzt als Stream.

Krimi-Jagd an Ostern: Davon handelt Sternstunde der Mörder

Sternstunde der Mörder spielt 1945 im vom Dritten Reich besetzten Prag: Das Anrücken der roten Armee stürzt die Stadt ins Chaos – und ein Serienmörder nutzt die Gelegenheit für seine blutigen Taten. Die Frau eines deutschen Offiziers wurde geradezu ausgeweidet – und bei einem einzelnen Mord belässt es der Killer nicht.

Schaut hier den Trailer zu Sternstunde der Mörder:

Sternstunde der Mörder - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Mordserie zwingt zwei völlig unterschiedliche Männer zur Zusammenarbeit: Den eifrigen tschechischen Kriminalbeamten Jan Morava (Jonas Nay) und den desillusionierten deutschen Gestapomann Erwin Buback (Nicholas Ofczarek). Gemeinsam spüren sie nicht nur dem Täter nach, sondern müssen sich auch mit fanatischen Repräsentanten Nazi-Deutschlands wie dem verblendeten Meckerle (Devid Striesow) auseinandersetzen.

Sternstunde der Mörder läuft komplett am Karfreitag in der ARD:

20:15 Uhr: Folge 1

Folge 1 21:00 Uhr: Folge 2

Folge 2 21:45 Uhr: Folge 3

Folge 3 22:30 Uhr: Folge 4

Folge 4 in der darauffolgenden Nacht werden ab 01:20 Uhr alle Folgen wiederholt

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, 1995 erschienen Roman des tschechischen Schriftstellers Pavel Kohout. Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Jeanette Hain (Luden) und Karel Dobry (The Crow) vor der Kamera zu sehen.

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