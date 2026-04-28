Die größte Western-Serie des Jahres: Gewinnt jetzt Tickets für das Special Screening von Dutton Ranch und erlebt die Stars live in Berlin [Anzeige]

Die neue Serie Dutton Ranch Pflichtprogramm für Western-Fans. Wie ihr die Rückkehr von Beth und Rip vor Release sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Eine neue Western-Ära beginnt. Am 15. Mai startet Dutton Ranch in Deutschland exklusiv auf Paramount+. Beth und Rip kehren endlich zurück und mit etwas Glück könnt ihr die ersten beiden Folgen vor dem offiziellen Start bei einem Special Screening in Anwesenheit der Stars Kelly Reilly und Cole Hauser auf der großen Leinwand erleben.

Gemeinsam mit FILMSTARTS verlosen wir 5x2 Tickets für das Special Screening am 7. Mai in Berlin. Beths und Rips neue Überlebenskämpfe fernab ihrer Heimat Montana versprechen schon jetzt das Western-Highlight des Jahres, das sich Serien-Fans nicht entgehen lassen sollten!

Dutton Ranch schickt Beth und Rip von Montana nach Texas

Manchmal nimmt das Leben unerwartete Wendungen. Das trifft auch auf Beth Dutton (Kelly Reilly) zu, die das Vermächtnis ihrer legendären Familien-Ranch aus Montana an einem völlig neuen Ort weiterleben lässt. Gemeinsam mit Ehemann Rip (Cole Hauser) und Ziehsohn Carter (Finn Little) baut sich die kleine Familie etwas Eigenständiges auf und errichtet auf einem frisch erworbenen Stück Land im Süden von Texas die Dutton Ranch.

Für die knallharte Finanzstrategin und ihren liebenswert-schroffen Cowboy-Rancher verwandelt sich der Neuanfang allerdings bald schon in einen weiteren Überlebenskampf. Der Fund einer Leiche auf dem Grund der Dutton Ranch, neue skrupellose Feinde und die Rivalität mit einer konkurrierenden Ranch sind erst der Anfang einer Reihe von Problemen. Mehr denn je müssen Beth und Rip für ihre Familie und ihre Zukunft kämpfen.

Hier könnt ihr euch den Teaser zu Dutton Ranch ansehen:

Dutton Ranch - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Die neue Western-Serie vom ausführenden Produzenten Taylor Sheridan umfasst in ihrer ersten Staffel neun Episoden, die neben den Rückkehrern Kelly Reilly, Cole Hauser und Finn Little mit einigen weiteren spannenden Stars auftrumpft. Mit dabei sind unter anderem Annette Bening (Open Range), Ed Harris (Westworld), Natalie Alyn Lind (Big Sky) und Jai Courtney (American Primeval).

Atemberaubende Landschaftsbilder und fesselnde Machtkämpfe, Liebe und Gewalt: Dutton Ranch vereint alle Zutaten für ein episches neues Western-Erlebnis. Wenn Beth und Rip zur Tat schreiten, steht fest: Hier erwartet uns eines der aufregendsten Serien-Highlights 2026.

Schaut Dutton Ranch schon vor dem Start: Jetzt an der Verlosung teilnehmen!

Um euch die Chance auf zwei der limitierten Plätze für das Special Screening von Dutton Ranch zu sichern, müsst ihr lediglich dieses Gewinnspielformular ausfüllen.

Macht mit, gewinnt mit etwas Glück Tickets und schaut das Western-Epos vor allen anderen. Wir freuen uns auf euch!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen. Die Gewinner:innen werden von uns spätestens bis zum 4. Mai 2026 benachrichtigt und über die genauen Details der Veranstaltung informiert.

