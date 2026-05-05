Die größte Westernserie des Jahres entfesselt ein Duell zwischen Mega-Stars: Erster langer Trailer zu Dutton Ranch

Die Yellowstone-Hauptserie ist längst zu Ende, das Westernuniversum bleibt aber bestehen. So geht es als nächstes auf der Dutton Ranch weiter, wie jetzt der offizielle Trailer zum Spin-off zeigt.

In wenigen Tagen ist es schon so weit. Dann steht mit Dutton Ranch der nächste Yellowstone-Ableger mit Kelly Reilly als Beth Dutton und Cole Hauser als Rip Wheeler vor der Tür, zu dem jetzt der ausführliche Trailer von Paramount+ vorliegt. Altbekannte Westernfantasie vom Verteidigen der eigenen Farm mit noch eigeneren Knarren? Check.

Dutton Ranch - S01 Trailer (Deutsch) HD

Was euch in der neuen Yellowstone-Serie Dutton Ranch erwartet

Die aus Yellowstone bekannten Eheleute Beth (Reilly) und Rip (Hauser) wollen sich in Dutton Ranch ein neues Leben im Süden von Texas aufbauen. Dazu erwerben sie ein Stück Land, wo der Neuanfang für sie aber bald zum Überlebenskampf wird. Eine Leiche wird auf ihrem Grundstück gefunden und zu allem Überfluss will ihnen auch noch die skrupellose Beulah Jackson (Captain Marvel-Star Annette Bening) von der Konkurrenz-Ranch an den Cowboy-Kragen.

Ed Harris (Westworld), Natalie Alyn Lind (Big Sky) und Jai Courtney (American Primeval) runden den hochkarätigen Cast ab. Serienschöpfer ist Chad Feehan, der auch als Showrunner fungierte, die Serie aber bereits vor dem Start verlassen hat. Angeblich gab es Differenzen zwischen dem Chefautor und den beiden Hauptstars.



Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Wann und wo ist Dutton Ranch zu sehen?

Wer den Start der neuen Yellowstone-Serie mitverfolgen will, benötigt bis zum 15. Mai ein Abo beim Streamer Paramount+. Es gehen zunächst zwei Folgen online, gefolgt von sieben weiteren im Wochenrhytmus. Eine 2. Season wurde noch nicht mitbestellt.

Und für noch mehr Serien-Highlights in diesem Monat:

Podcast: Die 15 besten Serien im Mai bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.