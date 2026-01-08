Die größten Serien-Highlights 2026: Sci-Fi-Blockbuster, Stephen King-Horror und Remake eines der besten Thriller aller Zeiten

Welche neuen Serien solltet ihr 2026 keinesfalls verpassen? Wir haben die größten Serien-Highlights gewählt, die dieses Jahr bei Netflix, Amazon, Disney+ & Co. zu sehen sind.

Die Suche nach den besten Serien 2026 hat längst begonnen, und nachdem der Januar bereits einige spannende Neustarts zu bieten hatte, werfen wir einen vorfreudigen Blick auf die Highlights der kommenden Monate. Für diese Vorschau haben wir die 26 vielversprechendsten Serienneuheiten 2026 nach Vorfreude-Level gerankt.

Von der neuen Netflix-Serie der Stranger Things-Macher und einer Krimi-Geschichte mit Spider-Man über das Remake eines Martin Scorsese-Thrillers bis zu Stephen King-Horror und spannenden Science-Fiction-Neuheiten: Diese Serien-Highlights halten für jeden Geschmack etwas bereit.

Von Sci-Fi bis Horror: Das sind die größten Serien-Highlights 2026

Die ersten 16 Vorfreude-Highlights unserer Jahres-Vorschau haben wir bereits vorgestellt. In der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber widmen wir uns nun den 10 absoluten Top-Titeln, deren Starts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. gar nicht schnell genug kommen können.

Von den spannendsten Netflix-Serien 2026 haben es lediglich zwei Titel unter die Top 10 unseres Hype-Rankings geschafft, denn die Streaming-Konkurrenz ist dieses Jahr besonders stark und bringt einige weitere Highlights, die sich Serienfans unbedingt vormerken sollten:

