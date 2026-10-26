Die große Kino-Sensation geht weiter: Neuer Film bricht fast einen über 20 Jahre alten Rekord

Der aktuell größte Hype-Film in Hollywood ist kein millionenschwerter Blockbuster, sondern eine dreistündige Dokumentation. Auch in der zweiten Woche sind die Box-Office-Zahlen unglaublich.

You Can See Everything ist der Film der Stunde. Vor einem Monat wusste noch niemand, dass er überhaupt existiert. Jetzt sorgt er für ausverkaufte Kinosäle – und das trotz seiner massiven Laufzeit von 174 Minuten. Nachdem die Dokumentation bereits zum Start alle Erwartungen übertroffen hat, geht die Erfolgsgeschichte nun weiter.

You Can See Everything hält die Filmwelt in Atem

Den ersten Platz der US-Kinocharts belegt zwar der frisch gestartete DC-Film Clayface, doch die eigentliche Sensation ist nach wie vor You Can See Everything. Wo die meisten Filme an ihrem zweiten Wochenende rund um die Hälfte einbrechen, konnte die Doku nochmal ordentlich zulegen und 25 Prozent mehr einspielen.

Konkret bedeutet das: You Can See Everything räumte nach den 15,6 Millionen US-Dollar zum Start weitere 19,5 Millionen US-Dollar ab. Das markiert das zweiterfolgreichste Wochenende einer Doku in den USA seit dem 2004 erschienenen Fahrenheit 9/11 von Michael Moore, der auf 24 Millionen US-Dollar kam, wie Variety berichtet.

Gekostet hat You Can See Everything sieben Millionen US-Dollar, sodass der Film schon jetzt ein finanzieller Erfolg auf ganzer Ebene ist – und das, obwohl er in vielen internationalen Märkten noch gar nicht angelaufen ist. Genau genommen hatte die A24-Produktion in vielen Ländern bis vor Kurzem noch gar keinen Kinostart.

Kaum trudelten die Rekordmeldungen ein, setzte sich jedoch einiges in Bewegung. Sony bringt You Can See Everything nun in Windeseile nach Deutschland. Ein paar Wochen müssen wir uns zwar noch gedulden. Bei einem dermaßen spontanen Kinostart ist das aber zu verkraften. Ab dem 3. Dezember 2026 läuft der Film bei uns im Kino.

Zum Weiterlesen: Der Hype um You Can See Everything erklärt

Darum geht es in der Doku You Can See Everything

You Can See Everything dreht sich um die wegen schweren Betrugs verurteilte Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes. Kurz vor dem Antritt ihrer mehrjährigen Gefängnisstrafe begleiten Nathan Fielder (The Curse) und Lance Oppenheim (Primetime) die Biotech-Unternehmerin. Es handelt sich allerdings um keine geradlinige Dokumentation.

Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Ausgehend von den Reaktionen, die dieser Tage zuhauf aus den USA eintrudeln, dürfen wir uns einmal mehr über ein Fielder-Projekt freuen, das unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf stellt und uns jede einzelne Sekunde der fast drei Stunden Laufzeit hinterfragen lässt.