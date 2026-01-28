Die große Sci-Fi-Überraschung des letzten Jahres kehrt im ersten Staffel 2-Trailer zurück: Neue Folgen starten in 4 Wochen

Diese Sci-Fi-Serie begeisterte 2025 Millionen Menschen bei Disney+. Jetzt steht Staffel 2 in den Startlöchern, zu der es nun den ersten Trailer zu sehen gibt.

Neben garantierten Sci-Fi-Hits wie The Last of Us, Severance und Pluribus - Glück ist ansteckend hatte das Genre im letzten Jahr auch eine echte Überraschung im Gepäck: Paradise mauserte sich zu einer der besten Serien des Jahres und konnte Millionen Menschen mit unvorhergesehenen und packenden Enthüllungen bei Disney+ in den Bann ziehen.

In wenigen Wochen geht die Serie mit Sterling K. Brown in Staffel 2 weiter. Was euch darin erwartet, verrät jetzt schon der erste Trailer.

Seht hier den Trailer zu Paradise Staffel 2:

Paradise - S02 Trailer (English) HD

Paradise kehrt zurück: Darum geht's in Staffel 2 bei Disney+

Paradise dreht sich um den Secret Service-Agenten Xavier Collins (Brown), der mit der Aufgabe betraut wird, Personenschutz für den Präsidenten zu leisten. Doch in Collins Welt ist nichts wie es schient. Denn wie wir zum Ende der ersten Folge erfahren, befinden er und die weiteren Bewohner:innen seinest Stadt sich unter der Erde. Was dazu geführt hat, dass die Stadt unter der Erdoberfläche verschwunden ist, wurde in Staffel 1 durch einzelne Enthüllungen ergründet.

In Staffel 2 verlässt Collins den Bunker und begibt sich auf die Suche nach seiner Frau Teri (Enuka Okuma), die womöglich doch noch am Leben ist. Offenbar haben mehr Menschen als propagiert wurde den Tag der verheißungsvollen Bombardierung überlebt. Für Collins ist es ander Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Neben Sterling K. Brown sind in Staffel 2 unter anderem Divergent-Star Shailene Woodley, Thomas Doherty (The Invitation) und Sarah Shahi (Black Adam) zu sehen. This is Us-Schöpfer Dan Fogelman fungiert hinter der Sci-Fi-Serie als kreative Kraft.

Wann kommt Paradise Staffel 2 zu Disney+?

Die 2. Staffel von Paradise wird am 23. Februar 2026 bei Disney+ starten. Die neue Season wird wie ihr Vorgänger acht Episoden umfassen.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

