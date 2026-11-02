Die größte Fantasyserie von Disney+ geht weiter: Langer Trailer zu Staffel 3, die endlich einen alten Fluch der Reihe bricht

Neben Der Herr der Ringe kehrt im November eine weitere große Fantasyserie mit Staffel 3 zurück. Hier könnt ihr den neuen Trailer zur Disney+ Fortsetzung schauen.

Mit einem überraschenden und kurzzeitigen Netflix-Release kurbelte Disney erst kürzlich die Vorfreude auf die Fortsetzung der Fantasyserie Percy Jackson: Die Serie an. Bevor das auf der beliebten Romanreihe von Rick Riordan basierende Abenteuer in wenigen Wochen bei Disney+ in die nächste Runde geht, wurde jetzt der lange Trailer zu Staffel 3 veröffentlicht. Auf diesen Moment haben Fans lange warten müssen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Percy Jackson Staffel 3 schauen:

Percy Jackson Staffel 3 bricht den Fluch der Fantasyreihe

Nach dem Misserfolg der beiden Kinofilme Percy Jackson - Diebe im Olymp und Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen startete die für Disney+ produzierte Percy Jackson-Serie im Jahr 2023 die Fantasy-Adaption noch einmal von vorne – mit größerer Nähe zur Vorlage und direkter Beteiligung von Vorlagenautor Rick Riordan. Staffel 3 wird nun erstmals den Roman Der Fluch des Titanen, den dritten Band der ursprünglichen Pentalogie, verfilmen und schafft damit, woran die erste Verfilmung gescheitert ist.

In Staffel 3 wird Percy Jacksons (Walker Scobell) Freundin Annabeth (Leah Jeffries) von einem gefährlichen Mantikor entführt, in dessen Fänge auch die Göttin Artemis (Dafne Keen) gerät. Die jungen Halbgötter des Camp Half-Blood verbünden sich daraufhin mit den Jägerinnen der Artemis, um sich auf eine waghalsige Rettungsmission zu begeben und sich den Schergen des Titanenherrschers Kronos (Nick Boraine) entgegenzustellen.

Die 3. Staffel der Percy Jackson-Serie führt einige neue Charaktere ein, wie etwa die Jägerin Zoë Nachtschatten (Saara Chaudry), die Geschwister Nico di Angelo (Levi Chrisopulos) und Bianca di Angelo (Olive Elise Abercrombie) sowie die am Ende von Staffel 2 wiederbelebte Thalia Grace (Tamara Smart). Ebenfalls neu zum Cast gehören Kate McKinnon (Aphrodite), Holt McCallany (Atlas), Jesse L. Martin (Frederick Chase) sowie Ming-Na Wen (Hera), Jennifer Beals (Demeter) und Hubert Smielecki (Apollo).

Wann startet Percy Jackson Staffel 3 bei Disney+?

Diesen Monat ist es bereits so weit. Die 3. Staffel von Percy Jackson feiert ihre Premiere am 20. November 2026 bei Disney+. Die insgesamt acht neuen Episoden werden in Doppelfolgen jeweils freitags veröffentlicht. Das Staffelfinale ist somit ab dem 11. Dezember zu sehen.

Fans sollten jedenfalls fleißig einschalten. Eine 4. Staffel der Fantasy-Adaption wurde bislang noch nicht bestellt, da Disney+ zuerst die Abrufzahlen der neuen Season abwarten will. Bis dahin bleibt also offen, ob auch die beiden folgenden Romane, Die Schlacht um das Labyrinth und Die letzte Göttin, noch verfilmt werden.