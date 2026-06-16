Die größte Free-TV-Premiere der Woche: Überraschende Rettung einer Sci-Fi-Reihe, die komplett in der Krise versunken ist

Von manchen Blockbuster-Franchises erwarten wir nichts mehr und werden dann doch noch massiv überrascht. Wie bei dieser Sci-Fi-Reihe hier.

Heute kommt erstmals ein Film im TV, der Transformers-Fans neue Hoffnung geben konnte und aus einer komplett unerwarteten Ecke kam. Transformers One von Regisseur Josh Cooley ist ein überraschend guter Animationsfilm mit spannenden Charakteren und erstaunlich viel Tiefgang.

Die große Free-TV-Premiere könnt ihr euch heute Abend, am 19. Juni ab 20:15 Uhr bei ProSieben anschauen. Eine Wiederholung kommt in derselben Nacht ab 1:25 Uhr und am Donnerstag ab 22:40 Uhr bei Kabel Eins. Selbstverständlich lässt sich der Spaß aber auch bei diesen Anbietern online streamen.

Heute große Free-TV-Premiere: Darum geht's in Transformers One

Cybertron steckt in der Krise: Die einstigen Helden sind alle bis auf einen verschwunden und ein Krieg gegen bösartige Aliens hat die überlebenden Autobots unter die Erdoberfläche verbannt. Nur die wenigsten von ihnen können sich verwandeln und alle anderen müssen in den Minen des Planeten nach ominösen wie instabilen Energiekristallen schürfen.

Zwei davon sind Orion Pax (Tommy Morgenstern in der deutschen Synchro) und D-16 (Jan-David Rönfeldt). Eng miteinander befreundet, sehen sie die Dinge doch höchst unterschiedlich. D-16 glaubt an das System und den letzten Helden Cybertrons, während Orion am liebsten die ganze Welt auf den Kopf stellen würde. Eines Tages beginnt ihr großes Abenteuer, das alles verändern wird – auch ihre Beziehung.

Transformers One ist die Ehrenrettung des ganzen Franchise und lohnt sich auch für Nicht-Transformers-Fans

Selbst wenn (oder gerade wenn) ihr bisher nichts mit Transformers anfangen konntet, dürfte dieser Film hier etwas für euch sein. Er dreht sich nicht einfach nur um Spielzeugroboter, sondern um Klassenkampf, Revolution, Freundschaft und Idealismus. Hier werden erstaunlicherweise Fragen wie die danach verhandelt, ob Widerstand gewaltsam erfolgen sollte oder nicht.

Gleichzeitig haben wir es natürlich immer noch mit einem Transformers-Blockbuster zu tun. Soll heißen: Es kracht und blitzt an allen Ecken und Enden, die Schauplätze sind eine Augenweide und ihr erlebt pausenlos Action, bei der ihr versucht sein werdet, den Atem anzuhalten. Absolutes Spektakel, eine berührende Geschichte voll spannender Charaktere UND für so einen Film erstaunlich viel Tiefgang – was will man mehr?

Nun ja, kommerziellen Erfolg. Obowohl Transformers One bei Fans und Kritik endlich wieder richtig gut ankam (im Gegensatz zu den vorherigen Filmen der Reihe), hat sich dieses Lob nicht in Kinobesucher:innen und Einspielergebnisse übertragen lassen. Weltweit wurden wohl nur 128 Millionen US-Dollar eingenommen. Das ist zwar mehr als das Produktions-Budget, aber nicht genug, um sich wirklich zu rentieren.