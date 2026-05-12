Die härteste Ein-Mann-Armee des MCU: The Punisher ist ein superbrutales Action-Fest für Fans von John Wick und The Raid

Im Disney+ Special The Punisher: One Last Kill wird Marvel-Antiheld Frank Castle vor seinem Auftritt in Spider-Man: Brand New Day zur Tötungsmaschine. Es ist das brutalste MCU-Projekt überhaupt.

Der härteste Marvel-Held überhaupt erobert schon diesen Sommer die große Leinwand. In Spider-Man: Brand New Day trifft Tom Hollands Peter Parker nämlich auf den Antihelden Frank Castle (Jon Bernthal), der nach mehreren Serienauftritten erstmals in einem MCU-Film zu sehen ist. Passend dazu hat er jetzt ein eigenes Solo-Projekt bekommen: The Punisher: One Last Kill.

Das rund 45-minütige Special könnt ihr ab sofort bei Disney+ streamen. Bevor der Punisher als etwas familienfreundlichere Version im Kino zu sehen ist, liefert sein Standalone-Abenteuer eine ungehemmt brutale Neuvorstellung des gnadenlosen Vollstreckers. The Punisher: One Last Kill liefert eine wahnsinnig unterhaltsame, aber leider frustrierende Marvel-Erfahrung. Warum? Das verrate ich euch in dieser Kritik.

The Punisher: One Last Kill ist ein ultra-brutales Action-Fest

Die Handlung von The Punisher: One Last Kill passt eigentlich auf eine Serviette und ist auch verständlich, wenn ihr noch nie eine Serie mit Jon Bernthals Marvel-Charakter gesehen habt. Zu Beginn ist Ex-Marine Frank Castle nach dem Ende seines Rachefeldzugs gegen alle Beteiligten am Mord an seiner Familie psychisch gebrochen. Geister sind seine einzigen Begleiter, während er mit Apathie durch Little Sicily schreitet.

Dass seine Rache verheerende Konsequenzen für den New Yorker Stadtteil hatte und ein Machtvakuum schreckliche wahllose Gewalt hervorbringt, scheint Frank gleichgültig – bis die gebrechliche Mafia-Matriarchin Ma Gnucci (Judith Light) vor seiner Tür steht. Der Punisher hat ihre gesamte Familie ausgelöscht und jetzt bleibt ihr nur noch eines: quälende Einsamkeit und der Wunsch nach Vergeltung.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Punisher: One Last Kill schauen:

Punisher: One Last Kill - Trailer (Deutsch) HD

Als Ma Gnucci ein saftiges Kopfgeld auf Frank Castle aussetzt, stürmen pünktlich um 18:47 Uhr (der Todeszeitpunkt ihres Lieblingssohnes) plötzlich wahnsinnige Psychopathen, Killer und Kriminelle Franks Wohnblock, der sich in einen infernalen Kriegsschauplatz verwandelt. In Anlehnung an Filme wie John Wick 3 oder The Raid beginnt nun eine atemlose Action-Sequenz, in der sich der Punisher als unaufhaltsame Killermaschine durch Horden von Gegnern schießt und metzelt.

Nachdem zuvor schon Daredevil: Born Again bisherige Grenzen der Gewaltdarstellung im MCU neu auslotete, setzt The Punisher: One Last Kill noch einen drauf und entfesselt eine unfassbare Gewaltorgie mit expliziter Härte. Mehr als einmal werdet ihr den Schmerz körperlich fühlen, den Frank Castle seinen Widersachern zufügt. Ihren Höhepunkt findet die blutige Brutalität schließlich in einem Kill, bei dem ein Kugelschreiber zum Tötungswerkzeug umfunktioniert wird – und spätestens jetzt lassen sich die John-Wick-Einflüsse nicht mehr leugnen.

The Punisher: One Last Kill ist als Reboot ziemlich frustrierend

The Punisher: One Last Kill ist ein energetischer Adrenalin-Kick, der bis auf einen nervigen CGI-Ausrutscher wahnsinnig unterhaltsam und rasant inszeniert ist. Regisseur Reinaldo Marcus Green und Hauptdarsteller Jon Bernthal präsentieren uns dabei zugleich die bisher kompromissloseste und härteste Version des Punishers im MCU. Eingefleischte Marvel-Fans wird der Film aber auch etwas enttäuscht zurücklassen.

One Last Kill bleibt bis zum Ende leider frustrierend losgelöst vom größeren MCU-Geschehen und undurchsichtig, wie und wo das Special in der Marvel-Timeline einzuordnen ist. Weder bekommen wir Antworten darauf, was Frank Castle während seiner Abwesenheit in Daredevil: Born Again Staffel 2 so getrieben hat, noch gibt es eine direkte Vorbereitung seines Auftritts im nächsten Spider-Man-Film.

Ebenso ärgerlich ist die rückläufige Entwicklung des Punishers. Im Prinzip befindet sich Frank Castle zu Beginn am gleichen Ausgangspunkt, mit dem die Netflix-Serie Marvel's The Punisher den Charakter schon 2017 vorgestellt hat: Die Mörder seiner Familie sind ausgelöscht und jetzt fehlt ihm eine neue Bestimmung. Somit wirkt One Last Kill wie eine weitere Origin Story und ein Soft-Reboot für den MCU-Vigilanten. The Punisher: Born Again wäre der passendere Titel gewesen.

Wie oft soll sich Frank Castle noch vom ziellosen Killer in einen Selbstjustiz-Vigilanten verwandeln? Abseits dieser repetitiven Identitätskrise gelingt Co-Autor Jon Bernthal trotzdem, seinen Marvel-Charakter am Ende neu zu definieren und in eine aufregende Richtung zu bewegen. Am Grundproblem des Disney+ Specials ändert das leider wenig.

Mit einer Laufzeit von nur 45 Minuten ist es viel zu kurz geraten. Obwohl Bernthal Franks zerbrochene Psyche mit eindringlicher Intensität verkörpert, werden die Mental Health-Thematik sowie auch Bösewichtin Ma Gnucci aufgrund der begrenzten Zeit nur angerissen. Somit wirkt One Last Kill mehr wie eine vielversprechende Pilotfolge für eine neue Punisher-Serie. Und die sollte Disney+ am besten sofort in Auftrag geben.

The Punisher: One Last Kill steht seit dem 13. Mai 2026 bei Disney+ zum Streamen bereit. Der nächste MCU-Auftritt von Frank Castle erfolgt in Spider-Man: Brand New Day, der am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos startet.