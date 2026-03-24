Die Harry Potter-Serie geht mit Hermine da hin, wo sich die Filme nie hingewagt haben

Neue Details zur kommenden Harry Potter-Serie wurden enthüllt, die besonders Fans der Romanvorlagen glücklich machen dürften. Wir sollen eine Hermine-Szene zu sehen bekommen, die es nie in die Filme schaffte.

Die Harry Potter-Serie wird aktuell in Großbritannien gedreht und nach und nach sickern immer mehr Details zu dem groß angelegten Fantasy-Projekt von Warner und HBO durch. Zuletzt durften einige Influencer:innen das Set in den Leavesden Studios in der Nähe von London besuchen und haben spannende Eindrücke geteilt.

Fans der Harry Potter-Romanvorlagen werden sich freuen. Denn gleich mehrere Elemente sollen in der Serie Raum bekommen, die es nie in die Verfilmungen mit Daniel Radcliffe, Emma Watson und Co. schafften. Mitunter betrifft das den Hintergrund von Hermine.

Wie bekam Hermine ihren Hogwarts-Brief? Harry Potter-Serie soll noch nie gesehene Szenen zeigen

Wie Wizarding World Direct berichtet, soll eines dieser Details die Frage beantworten, wie Hermine ihren Hogwarts-Brief bekommt. Aus den Büchern wissen wir, dass Hermine von einem Mitglied der Hogwarts-Lehrerschaft persönlich besucht wurde, um ihr und ihren Eltern die überraschende Nachricht zu überbringen, dass sie als Hexe an der Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei ausgebildet werden soll.

Denn Hermine ist muggelstämmig, stammt also aus einer nicht-magischen Familie, weshalb es ein einfacher Hogwarts-Brief wohl nicht getan hätte, um ihre Eltern von ihrem für sie noch unbekannten Talent zu überzeugen. Ähnlich wie Harry, der nach zahlreichen verpassten Briefen von Hagrid besucht wurde, bekommen Muggelstämmige in Hogwarts alle diese Sonderbehandlung.

Das haben wir in der Harry Potter und der Stein der Weisen-Verfilmung von Chris Columbus allerdings so nicht gesehen. Generell haben wir nur punktuelle Einblicke in Hermines Leben mit ihren Muggeleltern bekommen. Einer dieser seltenen Einblicke war, als sie in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes den Obliviate-Zauber an ihren Eltern anwendet, der sie temporär aus deren Erinnerungen auslöscht.

Dass wir jetzt umfangreichere Einblicke in das Leben anderer Hauptfiguren außer Harry bekommen und dabei sogar deren Perspektiven einnehmen, ist ein völliges Novum.

Harry Potter-Serie soll noch mehr Details klären: Wie ist der Dreck auf Rons Nase gelandet?

Ein anderes Detail ist die Frage, warum Ron eigentlich bei seiner ersten Reise nach Hogwarts Dreck auf der Nase hat, worauf er im Hogwarts Express erinnerungswürdig von Hermine hingewiesen wird. Aus den Büchern wissen wir, dass seine Mutter Molly ihm kurz vor Zugabfahrt noch einmal über die Nase rieb, was das Problem jedoch nur noch verschlimmerte. Wo genau der Dreck herkommt, haben allerdings auch die größten Potterheads nie erfahren. Das soll sich in der Harry Potter-Serie ändern.

Fans spekulieren heute übrigens, dass der Dreck von Flohpulver stammt, mit welchem die Weasleys womöglich nach King's Cross gereist sind. Bestätigt wurde das allerdings nie.

Überdies berichteten die Influencer:innen laut Wizarding World Direct von folgenden Details, die in der Harry Potter-Serie vorkommen sollen:

Ein tieferer Einblick in Dumbledores Vergangenheit

Das Aufeinandertreffen von Nicolas und Perenell Flamel

Komplette Denktarium-Szenen in der richtigen Reihenfolge (und das schon in Staffel 1!)

Unterrichtsmomente wie Professor Binns' Geschichte der Zauberei-Stunde, in der Ron Schwierigkeiten hat, wach zu bleiben

Das Innere des Mädchenschlafsaals der Gryffindors

Harry Potter-Fans dürfen sich also ganz offenbar auf eine sehr originalgetreue Adaption der Bücher freuen, für die in den Kinofilmen einfach kein Platz war.

Wann kommt die Harry Potter-Serie zu HBO Max?

Auch wenn die Dreharbeiten bereits in vollem Gange sind, wird es noch ein wenig dauern, bis wir die Harry Potter-Serie zu Gesicht bekommen. Start der 1. Staffel ist aktuell für Anfang 2027 geplant. Die Serie wird sowohl in den USA als auch hier in Deutschland beim Streamingdienst HBO Max zu sehen sein. Staffel 2 soll dann schon kurz darauf folgen und wird bald direkt im Anschluss an Staffel 1 gedreht.