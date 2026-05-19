Die Hauptfigur von Mortal Kombat war so unbeliebt, dass sie in Teil 2 sterben musste: "Sie wollten seinen Kopf"

In der Fantasy-Action Mortal Kombat 2 müssen einige Figuren dran glauben. Darunter auch der Protagonist von Teil 1, womit man der Forderung vieler Fans des Martial Arts-Franchise nachkam.

Fünf Jahre mussten Mortal Kombat-Fans auf die Fortsetzung des Fantasy-Actionfilms warten. Und wenn man die teils deutlich höheren Bewertungen für Mortal Kombat 2 hier bei Moviepilot, aber auch bei IMDb oder Rotten Tomatoes als Maßstab nimmt, wurden für das Sequel im Vergleich zum Vorgänger ein paar mehr richtige Entscheidungen seitens der Macher:innen getroffen.

Unter anderem auch ein drastischer kreativer Entschluss, der eine direkte Reaktion auf die Forderungen der Mortal Kombat-Anhängerschaft ist: So ließ man nämlich eine wichtige, allerdings ziemlich unbeliebte Figur aus dem ersten Teil in der Fortsetzung plötzlich sterben.

Schockmoment in Mortal Kombat 2: Von Fans geforderter Figurentod wird wahrgemacht

Achtung, es folgen Spoiler zu Mortal Kombat 2!

Die Rede ist von Ex-MMA-Kämpfer Cole Young (Lewis Tan), der im 2021er-Film noch Held und Hauptfigur der Geschichte war. In Mortal Kombat 2 stirbt er jedoch völlig überraschend in einem der ersten Kämpfe des Action-Streifens, indem er von Schurke Shao Kahn (Martyn Ford) getötet wird.

Wie Drehbuchautor Jeremy Slater (Moon Knight) in einem Exklusivinterview mit Games Radar+ erklärte, war dies eine Form von Fanservice:

Ich liebe Lewis Tan. Ich finde, Lewis ist der Beste, aber Cole war eine Figur, die die Hardcore-Fans im ersten Film nicht angesprochen hat, und sie haben das lautstark zum Ausdruck gebracht und [...] wollten seinen Kopf.



Mit dem Tod von Cole, der speziell für die Filme erdacht wurde und nicht in den Videospielen vorkam, wollte man dieser "Bitte" nachkommen, zugleich aber auch die Zuschauer:innen schockieren, die keine große Verbindung zu der Gaming-Vorlage haben.

Genau umgekehrt sollte der Figurentod von Liu Kang (Ludi Lin) wirken, der im Videospiel-Kanon eigentlich als Sieger des Mortal Kombat-Wettkampfs hervorgeht. Dass dieser im aktuellen Film nun getötet wird, soll vor allem den Kenner:innen des kultigen Originals klarmachen, dass "niemand mehr sicher" und der Ausgang des Turniers im kommenden 3. Teil "völlig offen" ist.

Könnte Cole in Mortal Kombat 3 zurückkehren?

Es könnte jedoch ein narratives Schlupfloch in Form des Nekromanten Quan Chi (Damon Herriman) geben, der die Fähigkeit besitzt, Tote zurück ins Leben zu holen. Daraus ergibt sich natürlich die Option auf ein Wiedersehen mit verstorbenen Charakteren im nächsten Sequel, wie Slater selbst andeutete:

Da wir Mortal Kombat sind, haben wir immer die Möglichkeit, gefallene Charaktere wieder zum Leben zu erwecken oder Schauspieler:innen, die wir mögen, auf unterschiedliche Weise zurückzubringen. [...] Also auch wenn einige von ihnen dieses Mal etwas weniger zu tun hatten, bedeutet das nicht unbedingt, dass wir sie zum letzten Mal in einem Mortal Kombat-Film sehen werden.



Der im Oktober 2025 angekündigte Mortal Kombat 3 wird schließlich zeigen, was genau Slater damit meint. Er wird dafür erneut das Skript schreiben, während Simon McQuoid abermals die Regie übernimmt. Einen offiziellen Starttermin hat die Fortsetzung bislang allerdings noch nicht, vor 2028 brauchen wir jedoch nicht mit dem Film rechnen.