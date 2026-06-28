Die japanische Drag-Ikone Akihiro Miwa ist tot: Studio Ghibli-Fans kannten sie aus mehreren Rollen

Japan hat hat eine echte Unterhaltungsikone verloren: die für ihre leuchtend gelben Haare bekannte Dragqueen Miwa aka Akihiro Maruyama. Unter anderem hatte der schillernde Star Sprechrollen in Studio Ghibli-Animes.

Ausgerechnet im Pride Month ist eine queere Ikone von uns gegangen, die viele von euch vielleicht nur durch ihre außerordentliche Stimme kennen. Die Rede ist von Akihiro Maruyama, besser bekannt als Dragqueen Akihiro Miwa, der am 20. Juni im Alter von 91 Jahren an natürlichen Ursachen verstarb und laut Japan Times bereits beigesetzt wurde.

Studio Ghibli-Fans kannten den japanischen Star vor allem für zwei Anime-Rollen: Wolfsmutter Moro aus Prinzessin Mononoke und die Hexe aus dem Niemandsland aus Das wandelnde Schloss.

Abschied von einer ikonischen Dragqueen: Das außergewöhnliche Leben der Miwa

Miwa wurde 1935 als Akihiro Maruyama in Nagasaki geboren und erlebte als Kind am eigenen Leib, wie die amerikanische Atombombe auf seine Heimatstadt abgeworfen wurde. Glücklicherweise kam er relativ unverletzt davon und begann mit 16 Jahren eine Karriere als Sänger im Tokioter Ginza-Viertel. Es folgte großer Erfolg mit Chansons, unter anderem mit dem Lied Yoitomake no Uta von 1965.

Ebenfalls in den 60ern stand Maruyama für zwei Filme von Regisseur Kinji Fukasaku (Battle Royale) vor der Kamera. In der Edogawa Rampo-Verfilmung Black Lizard, für den er auch den Soundtrack beisteuerte, stahlt er als kriminelles Femme fatale-Mastermind die Schau, im Gothic-Drama Black Rose Mansion als Sängerin, die Männer mit ihrem Charme in den Wahnsinn treibt.

Seht hier, wie Miwa Mitte der 90er für Prinzessin Mononoke im Studio stand:

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Die berühmte Bühnenpersona Miwa entstand Anfang der 70er Jahre, begleitete den Star jahrzehntelang in unzähligen Produktionen für TV und Theater und war bis zuletzt kaum aus dem japanischen Fernsehen wegzudenken. Miwa tauchte dort regelmäßig in Talkshows und anderen Unterhaltungsformaten auf. Darüber hinaus setzte sie sich ein Leben lang gegen Militarismus und für LGBTQ-Rechte ein.

Falls ihr jetzt mehr über den japanischen Star erfahren wollt, findet ihr die französische Doku Miwa: A Japanese Icon von Pascal-Alex Vincent auf Vimeo.