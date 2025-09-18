Die Kritiken überschlagen sich: Das könnte der beste Film des Jahres werden

In den USA erscheinen bereits die ersten Kritiken zu Paul Thomas Andersons neuem Film One Battle After Another. Allem Anschein nach haben wir es hier mit dem besten Film des Jahres zu tun.

Für viele Filmfans zählt One Battle After Another zu einem der heiß erwartetsten Filme des Jahres. Grund dafür ist unter anderem, dass der Film die erste Zusammenarbeit von einem der besten Regisseure unserer Zeit (Paul Thomas Anderson) und einem der besten Schauspieler unserer Zeit (Leonardo DiCaprio) ist.

One Battle After Another wurde bereits von Regie-Legende Steven Spielberg in den höchsten Tönen gelobt. Auch die ersten Pressestimmen sprechen von einem absoluten Meisterwerk, wie ein Blick in die gängigen Review-Aggregatoren zeigt.

One Battle After Another wird von der Kritik gefeiert

Derzeit wird der Film mit Lob überhäuft und soll so actiongeladen wie kein anderer Film von Anderson sein. Gleichzeitig soll One Battle After Another der Spagat gelingen, sowohl lustig als auch in den wichtigen Momenten ernst und gruselig nah an der Realität zu sein. Das klingt definitiv nach einem vielversprechenden Filmprojekt.

Auf Metacritic startet One Battle After Another bei bislang 33 Kritiken mit einem unfassbar starken Score von 96 von 100 Punkten. Auch auf Rotten Tomatoes ist das eigenwillige Action-Drama mit einem Score von 97 Prozent bei 68 Kritiken wahnsinnig gut gestartet. Es passiert nicht oft, dass neue Filme von der Kritik dermaßen gefeiert werden.

IndieWire -Chefkritiker David Ehrlich schreibt:

[One Battle After Another] ist ein treibender, urkomischer und überwältigend zärtlicher paranoider Comedy-Thriller-Blockbuster mit Verfolgungsjagdten, was auch immer – PTAs rund 150-Millionen-Dollar teures Epos mit Leonardo DiCaprio ist der erste Film dieser Größenordnung, der genau auf den Punkt bringt, wie verrückt es sich anfühlt, gerade jetzt am Leben zu sein.

Hört sich so an, als würde man den Film nicht mehr so schnell vergessen.

One Battle After Another erzählt eine ungewöhnliche Vater-Tochter-Geschichte inmitten der Widerstandsgruppe French 75. Vor 16 Jahren hatte die Gruppe ein Gefängnis der U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) gestürmt und die inhaftierten Einwanderer befreit. Nun tritt ein alter Feind wieder auf den Plan und hat es auf die Tochter eines der Gruppenmitglieder abgesehen.

Neben DiCaprio, der den Vater spielt, und Teyana Taylor, die in der Rolle der Tochter zu sehen ist, gehören u.a. Hollywood-Stars wie Benicio del Toro, Sean Penn und Regina Hall zum Cast des Films.

Wann und wo kann man One Battle After Another sehen?

Der Film startet hierzulande am 25. September in den Kinos und wird bereits am Mittwochabend, den 24. September, in den Previews gezeigt. Der FIlm wird auch hierzulande in einigen Kinos per 70mm Filmprojektion vorgeführt.