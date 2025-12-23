Die Laufzeit der letzten Stranger Things-Folgen ist offiziell bekannt: Das Serienfinale hat Kinofilm-Format

Stranger Things-Fans warten gebannt auf den Start der letzten Staffel 5-Folgen. Jetzt hat Serienschöpfer Ross Duffer die Laufzeiten der einzelnen Episoden enthüllt.

In wenigen Tagen bekommen Stranger Things-Fans bei Netflix endlich Nachschub. Die nächsten drei Folgen der finalen Season 5 erscheinen bei dem Streamer und die härteste Todesszene der ganzen Serie steht auch noch aus. Die achte Episode, das große Serienfinale, lässt jedoch noch etwas länger auf sich warten.

Als kleinen Trost hat Stranger Things-Schöpfer Ross Duffer jetzt schon mal verraten, wie lange die letzten vier Folgen des Netflix-Hits jeweils laufen.

Laufzeiten der finalen Stranger Things-Folgen bekannt

Auf Instagram hat Ross Duffer die finalen Stranger Things-Laufzeiten verkündet. Sie sehen wie folgt aus:

Episode 5 "Shock Jock": 1 Stunde 8 Minuten



Episode 6 "Escape From Camazotz": 1 Stunde 15 Minuten



Episode 7 "The Bridge": 1 Stunde 6 Minuten

Episode 8 "The Rightside Up": 2 Stunden 8 Minuten

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu den letzten Stranger Things-Folgen:

Das große Stranger Things-Serienfinale wird also über zwei Stunden laufen und kommt damit auf Spielfilmlänge. Zuletzt gab Duffer an , dass es 125 Minuten lang sein sollte. Nun hat er die Laufzeit selbst nochmal um drei Minuten nach oben korrigiert.

Wann starten Stranger Things Staffel 5 Teil 2 und das Serienfinale zu Netflix?

Die Folgen 5 bis 7 der finalen Stranger Things-Seasons streamen ab dem 26. Dezember 2025 im Netflix-Abo. Folge 8, das große Serienfinale, kommt dann am 1. Januar 2026 zu dem Streamer.

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.