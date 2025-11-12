Die Laufzeit von Avatar 3 steht fest: Es ist der längste Film der Sci-Fi-Reihe

Die Tulkun ist aus dem Sack. Nachdem wir uns monatelang gefragt haben, mit welcher Laufzeit Avatar: Fire and Ash daherkommt, ist nun endlich eine konkrete Angabe durchgesickert.

Ein neuer Avatar-Film im Kino verspricht nicht nur berauschende 3D-Effekte, die uns in die faszinierende Welt von Pandora entführen. Auch die Erwartung an ein gewaltiges Epos geht mit der Ankündigung eines neuen Teils der von James Cameron geschaffenen Sci-Fi-Reihe daher. Und so ein Epos zeichnet sich auch durch seine Laufzeit aus.

Nachdem bereits der Vorgänger die Drei-Stunden-Marke durchbrochen hat, stellten sich viele Fans die Frage, ob Cameron diesen beachtlichen Wert noch einmal übertreffen kann. Jetzt wurde auf den Seiten diverser Kinobetreiber die Laufzeit zu Avatar: Fire and Ash enthüllt. Macht euch auf den längsten Teil der Reihe gefasst.

Wie lang ist Avatar 3? Die Laufzeit wurde enthüllt

Auf zahlreichen Kinoseiten ist es inzwischen zu lesen und auch von Disney gibt es die Bestätigung. Avatar: Fire and Ash kommt mit einer üppigen Laufzeit von 197 Minuten daher. Das ist ein Rekord, nicht nur für das Franchise, sondern auch für Cameron, der bereits einige Blockbuster mit Überlänge gedreht hat.

Der erste Avatar-Film umfasste damals eine Lauflänge von 162 Minuten und erhielt später zwei Verlängerungen: Die erweiterte Kinofassung kam auf 171 Minuten und der im Heimkino veröffentlichte Extended Cut auf 178 Minuten. Avatar: The Way of Water eroberte vor drei Jahren mit stolzen 192 Minuten die große Leinwand.

Es ist nicht viel, aber eindeutig mehr: Mit 197 Minuten übertrifft Avatar: Fire and Ash den Vorgänger und verspricht, einen sehr langen Kinobesuch. Ob uns später ebenfalls eine erweiterte Fassung erwartet, ist an diesem Punkt unklar. Zumindest das Gerücht einer angeblichen Neun-Stunden-Fassung hat Cameron entkräftet.

Und wo wir gerade bei Cameron sind: Auch im Hinblick auf das bisherige Schaffen des Regisseurs stellt Avatar: Fire and Ash einen Rekord dar und übertrifft in puncto Laufzeit den bisherigen Spitzenreiter Titanic. Der Katastrophenfilm erzählte seinerzeit 194 Minuten lang vom Untergang des titelgebenden Schiffs im Atlantischen Ozean.

Der Kinostart von Avatar 3 steht vor der Tür

Avatar: Fire and Ash startet am 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos und hält damit die Tradition der vorherigen Filme als große Weihnachts-Blockbuster bei. Laut aktuellem Plan sollen Teil 4 und 5 in den Jahren 2029 und 2031 folgen.