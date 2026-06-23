"Die Leistung von Joaquin Phoenix ist der Wahnsinn": 24 Jahre nach Gladiator schämt sich Russell Crowe immer noch, dass er den Oscar gewonnen hat

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem Kinostart und Oscar-Gewinn von Gladiator pries Russell Crowe die unterschätzte Performance seines Co-Stars Joaquin Phoenix.

Vor 26 Jahren kam Ridley Scotts Sandalen-Epos Gladiator in die Kinos. Der Box Office -Erfolg eines Einspielergebnisses von 465 Millionen US-Dollar (bei einem Budget von 102 Millionen) setzte sich auch im Oscar-Sieg des Films fort. Doch trotz der großen Ehre war Hauptdarsteller Russell Crowe eine Sache daran unangenehm.

Russell Crowe glaubt, Joaquin Phoenix wurde bei den Gladiator-Oscars übergangen

12 Oscar-Nominierungen heimste Gladiator 2001 ein, 5 Academy Awards nahm der Historienfilm am Ende mit nach Hause: für den besten Film, den besten Hauptdarsteller (Russell Crowe), die besten Kostüme, den besten Sound und die beste Ausstattung. Das heißt aber auch, dass sieben weitere Nominierte bei der Verleihung leer ausgingen – und für einen Übergangenen schämte Crowe sich zwei Dekaden später ganz besonders: Joaquin Phoenix, der als römischer Bösewicht Commodus mit Gladiator seinen großen Durchbruch feierte.

In einem Interview mit Sensasine zum Start der Gladiator II erinnerte Russell Crowe sich 2024 an die beeindruckende Produktion vor über 20 Jahren – und an Co-Star Joaquin Phoenix der als nominierter bester Nebendarsteller bei den Oscars gegen Benicio del Toro (Traffic) verlor:

Als ich den Film [Gladiator] das letzte Mal gesehen habe, war es mir ein wenig peinlich, dass ich dafür so viele Auszeichnungen erhielt. [...] Meine Figur Maximus mag der Motor der Geschichte sein, aber es steckt so viel mehr darin. Ich weiß nicht, warum der Rest der Welt nicht verstand, wie majestätisch Joaquin [Phoenix] darin auftrat. Seine Leistung ist der Wahnsinn.

Nach Gladiator brauchte es mit Walk the Line und The Master noch zwei weitere Oscar-Nominierungen, bis Joaquin Phoenix die begehrte Trophäe 2020 als Hauptdarsteller für Joker schließlich mit nach Hause nehmen durfte. Zuletzt war der Schauspieler in der Fortsetzung Joker 2: Folie à deux und dem modernen Western Eddington in den Kinos zu sehen.

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Gladiator 2 konnte den Erfolg des ersten Teils nicht ganz wiederholen

Ridley Scotts Fortsetzung Gladiator 2 mit Paul Mescal in der Hauptrolle konnte bei den Kritiken und Bewertungen (5.9/10 bei Moviepilot) nicht an die Beliebtheit des Vorgängerfilms (7.8) anknüpfen, auch wenn das Sequel am Box Office mit über 460 Millionen US-Dollar fast die gleiche Summe wie Teil 1 einspielte. Russell Crowe kehrte darin nicht in die Arena zurück. Genauso wenig wie Joaquin Phoenix.

Teil 2 heimste zudem 24 Jahre nach dem ersten Sandalenfilm-Erfolg nur noch eine einzige Oscar-Nominierung für die besten Kostüme ein, ging im Rennen gegen das Fantasy-Abenteuer Wicked am Ende aber leer aus.

Gladiator streamt aktuell bei Amazon Prime, Magenta TV und Joyn im Abo. Gladiator 2 findet ihr im Programm von Netflix und Joyn.