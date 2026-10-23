Die letzte Serie der verstorbenen Jungschauspielerin Luna Jordan ist ab heute in der ZDF Mediathek zu sehen: Ein 6-teiliges Sci-Fi-Drama

Vor ihrem Tod dieses Jahr hat die verstorbene Schauspielerin Luna Jordan noch eine letzte Serie fertig abgedreht, die ab heute in der ZDF Mediathek streamt. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Details zum Projekt.

Im Mai dieses Jahres erreichte uns die Nachricht, dass die aufstrebende deutsche Schauspielerin Luna Jordan im Alter von 25 Jahren gestorben ist. Bekannt war sie unter anderem durch Rollen in Tatort, Jenseits der Spree und dem deutschen Euphoria-Remake Euphorie. Vor ihrem Tod hat Jordan noch eine Serie abgedreht, die nun komplett veröffentlicht wurde. Das Sci-Fi-Drama Wake Up streamt ab dem heutigen 23. Oktober 2026 komplett in der ZDF Mediathek.

Neu im ZDF-Stream: Darum geht es in Luna Jordans letzter Serie Wake Up

In der Serie spielt Jordan die Hauptfigur Emilia, die kaum damit umgehen kann, dass ihre Schwester Clara (Alicia von Rittberg) im Koma liegt. Seit dem frühen Tod ihrer Mutter waren die beiden vom Kindesalter an unzertrennlich.

Während einer Angsttherapie stößt Emilia schließlich auf eine fortschrittliche Methode der Nanobot-Forscherin Hevi Abdel (Aybi Era), mit der das eigene Bewusstsein in fremde Körper übertragen werden kann. Durch dieses sogenannte "Traveln" will die Protagonistin Formen von Begegnungen ermöglichen, die ansonsten nicht mehr möglich sind.

Wake Up besteht aus insgesamt sechs Folgen, die jeweils zwischen 39 und 47 Minuten lang sind. Als Miniserie ist die Handlung des Sci-Fi-Dramas in sich abgeschlossen. Auf seiner Webseite kommt der deutsche Fernsehkritiker Rainer Tittelbach zu einem sehr positiven Fazit zur Serie und der letzten Performance der verstorbenen Luna Jordan:

Der emotionale Kern ist ein tragisches Schwestern-Drama, das sich zu einem Familiendrama auswächst. Der rationale Kern, das Near-Future-Szenario, liefert dabei mehr als nur einen spannenden Erzählrahmen für zahlreiche, von Ängsten begleitete Beziehungen. Beide Ebenen entwickeln ihren eigenen Reiz. Ohne es als Thema auszustellen, fragt die Serie gleichermaßen nach der ethischen Verantwortung von Wissenschaft/Forschung und nach den Grenzen lebenserhaltender Technologien.

Sind Abschiednehmen und Loslassen (von Lebensträumen) manchmal die weiseren Strategien? Wake Up ist Fiktion. Ungleich tragischer ist der Tod von Hauptdarstellerin Luna Jordan im Mai dieses Jahres. In der stark besetzten Serie beweist sie noch einmal ihr großes Talent, ihr Gespür für schwierige Charaktere.

Das Konzept von Wake Up basiert auf dem Roman Husk des kanadischen Schriftstellers J. Kent Messum. Dieser wurde zunächst von Drehbuchautor Jamie Brittain (Skins) als Konzept für eine Serie adaptiert und am Ende in zwei deutschen Writers Rooms zu Wake Up ausgearbeitet. Nach der Weltpremiere auf dem diesjährigen Filmfest München wurde die Sci-Fi-Produktion mit dem Bernd Burgemeister Fernsehpreis für die beste TV-Serie ausgezeichnet.