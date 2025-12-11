Die letzten 5 Minuten der neuen Stranger Things-Folgen sind ein Meisterwerk

Ich bin keine Stranger Things-Anbeterin, aber mit dem großen Will-Twist in Staffel 5 habe ich meinen Glauben wiedergefunden. Das ist Popkorn(heim)kino mit Tiefgang und es steckt weit mehr dahinter, als ihr denkt.

Serien ein einziges Mal zu schauen, reicht. Die einzige, die ich je wiederholt habe, ist Buffy - Im Bann der Dämonen und die werde ich auch ein drittes Mal schauen, wenn meine Tochter alt genug ist dafür. Was ich allerdings jetzt gerade wiederhole, ist Stranger Things. Denn auch, wenn ich so manches Hühnchen mit dem Popkultur-Phänomen bei Netflix zu rupfen habe, verbringt es in den letzten Augenblicken der 4. Folge von Staffel 5 ein Glanzstück.

Die Stranger Things-Macher Matt und Ross Duffer heben gemeinsam mit Will-Darsteller Noah Schnapp in ein paar Minuten die gesamte Serie auf ein neues Niveau. Sie schaffen sogar einen queeren Meilenstein und enthüllen die neue Fan-Ikone Will, der Zauberer. Nicht zuletzt veranlassen sie mich dazu, alle 38 bisherigen Folgen nochmal zu schauen – und beim Rewatch ist mir so einiges aufgefallen.

Will ist das authentischste Kind in Stranger Things und ein Vorbild für uns alle

In Staffel 1 war Will das erste Entführungsopfer von Vecna und hat sich acht Folgen lang versteckt. In Staffel 2 war er die Hülle für den außerirdischen Gedankenschinder. In Staffel 3 war Will meistens am Nörgeln, weil keiner mehr mit ihm D&D spielen wollte. Und in Staffel 4 war er sehr offensichtlich sehr unglücklich in seinen besten Freund Mike verliebt. Und immer noch am Nörgeln.

Nun ist es vielleicht schmerzhaft für manche von uns, das zuzugeben. Aber waren wir in dem Alter nicht vielleicht auch eher mittelzufriedene Mitläufer-Wills und keine Elf mit Superkräften oder Dustins mit überbordendem Selbstbewusstsein und Tech-Skills? Ich persönlich schon.

Will wurden permanent Steine in den Weg gelegt. In Staffel 5 wendet Stranger Things das Blatt und hier ist das wie entscheidend. Will wird von jemandem an die Hand genommen, der ihn versteht. Zufällig sieht er seine Bekannte, Robin, heimlich mit einer anderen Frau knutschen und eine bisher verschlossene Welt entfaltet sich vor ihm – seine eigene. Er scheint zum ersten Mal im Leben das Gefühl zu haben, dass ihn jemand vollumfänglich akzeptieren könnte. Und das tut sie.

Robin erzählt ihm von ihrer eigenen steinigen Reise, und davon, wie unglücklich sie in ein anderes Mädchen verliebt war. Noch viel wichtiger ist, dass sie ihm davon erzählt, wie sie zu sich selbst gefunden hat und Will damit Mut macht, dass auch er schon alles in sich trägt, was er braucht. Er selbst sei genug, und er sei in Ordnung. Ich weiß, wie viel diese Worte von anderen bedeuten und bewirken können.

Wills Kräfte-Twist ist das Smarteste, was Stranger Things je gemacht hat

Robins rührende Motivationsrede bewirkt nicht nur einen Nörgelstopp bei Will. Sie bewirkt, dass er sich selbst vertraut und damit erst Dinge selbst in die Hand nehmen kann. Das kommt kurze Zeit später in den letzten Minuten der 4. Folge von Stranger Things 5 zum Tragen – im Übrigen der am höchsten bewerteten Folge von Stranger Things bei der IMDb.

Diese fünf Minuten der Episode Der Zauberer verändern einiges. Oberbösewicht Vecna betritt das Schlachtfeld, wo sich das Militär und Demogorgons, die Vecna mit seinem Schwarmbewusstsein fernsteuert, gegenseitig abmetzeln. Auch Will und Mike befinden sich mitten im Geschehen. Während ringsherum alles brennt, hält Vecna Will eine kurzsichtige Rede darüber, warum er schwach und die perfekte Marionette sei. Vecna lässt Will wie eine Puppe liegen und verschwindet in der Schattenwelt. Gleichzeitig stehen Wills Schwarm Mike, sein Kumpel Lucas und seine Verbündete Robin kurz davor, von den Demogorgons zerfleischt zu werden.

Was Vecna bei all seiner Planung nicht bedacht hat: Da er Will zu einem Teil seines Schwarmbewusstseins gemacht hat, kann nicht nur er auf Will, sondern auch Will auf die Demogorgons zugreifen. Was Will dafür allerdings erstmal brauchte, war das Selbstverständnis von sich, Dinge ändern zu können und selbst in die Hand zu nehmen.

Handlungsermächtigung nennt man das nicht nur in der Therapie, sondern auch in der Dramaturgie. Tränendrüsig präsentieren uns die Duffer-Brüder mit Kindheitserinnerungen von Will, was alles in ihm steckt und wie viel Stärke er in Wahrheit anzapfen kann. Und dann macht er das, was Vecna macht. Er zerstört Körper – aber die der Bösen.

Zum Weiterlesen: Selbst die Stranger Things-Darsteller:innen reagiert überwältigt auf den Will-Twist

Ein direkter Vergleich mit der allerersten Folge der Serie lohnt sich. Hat sich Will im Serienauftakt von Stranger Things noch dazu überreden lassen, den Demogorgon bei D&D anzugreifen, und verloren, so hat er sich jetzt endlich selbst zum Angriff entschieden und gewonnen. Nach viereinhalb Staffeln wird auch er seiner D&D-Figur gerecht und das wahre Herz der Serie enthüllt: Will, der Zauberer.

Wills Selbstermächtigung ist eine großartige Lektion in queerer Repräsentation

Wills Kraft ist zum Glück kein simples Gimmick, sondern durch seine Selbstermächtigung tief in der gesamten Serie verankert. Seine Geschichte des Überlebens von Trauma und dem Weg zur Selbstakzeptanz wäre letztlich auch ohne seine Erfahrungen als schwuler Junge ausgekommen.

Dass die Selbstakzeptanz seiner sexuellen Orientierung nun auch zur großen Stärke und Rettung all seiner Liebsten, und vielleicht der Welt, beiträgt, ist natürlich eine äußerst genießbare Sahnehaube. Das alles passiert nicht bei einer kaum geschauten Serie eines kleinen Streaming-Diensts, das passiert bei einem der größten Popkultur-Phänomene der letzten neun Jahre bei Netflix.



Die Geschichte von Will ist ein sehr greifbares Sinnbild dafür, wie wichtig queere Repräsentation ist. Du musst dich selbst und deine Bedürfnisse mal irgendwo gespiegelt bekommen, um zu verstehen, was möglich ist, was erlaubt ist, und warum du selbst in Ordnung bist. Das versteht man nur, wenn man es selbst durchgemacht hat.



Stranger Things 5 macht es mit dem großen Will-Twist greifbar auf eine kaum gesehene positive Art und Weise in einer so großen Mainstream-Produktion. Das ganze Schicksal von Hawkings hängt plötzlich davon ab, dass Will mit sich im Reinen ist. Ganz ehrlich: Das ist eine Meisterleistung und macht mich froh.