Die letzten beiden Fallout-Folgen aus Staffel 2 kommen früher: Amazon überrascht mit kurzfristiger Planänderung

Folge 7 und 8 von Fallout Staffel 2 stehen noch aus. Amazon hat jetzt überraschend verkündet, dass sie deutlich früher erscheinen sollen als die bisherigen Episoden.

Wann kommen Folge 7 und Folge 8 von Fallout Staffel 2?

Fallout Staffel 2 erfreut sich großer Beliebtheit. Offenbar sind sogar nur zwei Amazon Originals beliebter als das Sci-Fi-Phänomen, dessen 2. Staffel sich aktuell dem Ende nähert: Nur Folge 7 und Folge 8 stehen noch aus. Wie sich jetzt herausstellt, werden beide Episoden

Laut dem offiziellen Fallout-Account auf X werden Folge 7 und Folge 8 in den USA bereits am Dienstagabend um 18 Uhr der sogenannten Pacific Time veröffentlicht. Bisheriger Zeitpunkt war wöchentlich um Mitternacht zwischen Dienstag und Mittwoch.

Das bedeutet für die deutschen Fans: Am 28. Januar und 4. Februar kommen Folge 7 und Folge 8 hierzulande bereits um 3 Uhr morgens in den Stream. Die letzten Episoden erschienen in Deutschland zuvor um 9 Uhr.

Das sind gute Nachrichten für alle Fans, die die neuen Fallout-Folgen so früh wie möglich sehen möchten. Wer allerdings frische Episoden stets beim Frühstück genießt, muss jetzt umdenken: Entweder das Frühstücksei mitten in der Nacht vertilgen oder das neueste Sci-Fi-Abenteuer später nachholen.

