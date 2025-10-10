"Die Leute verließen schreiend das Kino": So heftig reagierte das Publikum auf einen der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten

Mit Alien schuf Ridley Scott einen der brillantesten Sci-Fi-Horror-Filme aller Zeiten. Besonders eine Szene daraus war damals so furchteinflößend, dass das Kinopublikum verstört reagierte.

Über 40 Jahre nach dem Kinostart ist aus Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt ein gewaltiges Franchise geworden. Für viele Fans gilt Ridley Scotts Ursprungswerk neben dem brachialen Sequel von James Cameron immer noch als absolute Königsklasse der Sci-Fi-Horror-Reihe. Als der Film 1979 erstmals im Kino lief, fielen die Reaktionen noch deutlich intensiver und emotionaler als heutzutage aus. Passend zum aktuellen Horror-Monat auf Moviepilot erinnern wir euch an die damaligen Ereignisse.

Diese explizite Alien-Szene war für das Publikum damals zu schockierend

Laut FandomWire sprach Alien-Cutter Terry Rawlings in der Dokumentation The Beast Within: The Making of Alien aus dem Jahr 2003 über verängstigte Publikumsreaktionen von damals:

Wir kamen in dieses Kino, das von diesen Leuten geführt wurde – man hätte vom Boden essen können. Das Kino war fantastisch. Der Sound war großartig. Es war die unglaublichste Vorpremiere, die ich je erlebt habe. Ich meine, die Leute schrien und rannten aus dem Kino.

Besonders verstörend soll die berüchtigte Chestburster-Szene gewesen sein, in der aus dem Körper von John Hurts Kane ein Xenomorph herausbricht. Der Moment zählt definitiv zu den schockierendsten Alien-Szenen überhaupt. Im Kino bei der Vorpremiere bekam Rawlings damals Folgendes zu hören:

Das Management sagte uns: 'Wisst ihr, das ist furchtbar. Überall sind Menschen krank und die Lage ist in einem desolaten Zustand.' Wir dachten: 'Das ist großartig.'

46 Jahre nach dem Release sorgt Ridley Scotts Mix aus Science-Fiction und Horror fast nur noch für einstimmige Begeisterung und Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt gilt zurecht als einer der größten Klassiker des Genres.

Wo kann man Alien streamen?

Wenn ihr den Sci-Fi-Horror-Klassiker jetzt schauen wollt, braucht ihr nur ein Disney+-Abo. Hier streamen Alien sowie alle anderen Teile des Franchise sowie die Serie in der Flatrate.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist erstmals im Mai 2025 und zuvor bei unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS erschienen.