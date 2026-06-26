Die Mäuse sind zurück: Erster Trailer zu Kaulitz & Kaulitz Staffel 3 verspricht noch mehr glamouröse Abenteuer bei Netflix

The party has arrived: Bill und Tom Kaulitz machen in wenigen Wochen wieder die Hollywood-Hills bei Netflix unsicher. Seht hier den ersten Trailer zu Kaulitz & Kaulitz Staffel 3.

Deutschlands bekannteste Zwillinge sind zurück: Bill und Toms eigenes Reality-Format Kaulitz & Kaulitz geht dieses Jahr bei Netflix schon in die dritte Runde und gewährt erneut einen intimen Einblick in das glamouröse Leben der beiden Brüder und Musiker in ihrer Wahlheimat Los Angeles. Wie das aussieht, zeigt jetzt der erste Trailer zu Staffel 3.

Seht hier den Trailer zu Kaulitz & Kaulitz Staffel 3:

Kaulitz & Kaulitz - S03 Trailer (Deutsch) HD

Bill und Tom Kaulitz kehren in Kaulitz & Kaulitz Staffel 3 zurück: Noch mehr abgedrehte Action in den Hollywood-Hills

Im vergangenen Jahr haben Bill und Tom Kaulitz wieder jede Menge erlebt. Während unter anderem ihre große Tokio Hotel-Jubiläumsshow 20 Jahre Durch den Monsun in der Wuhlheide in Berlin stattfand, verspricht uns der erste Trailer zahlreiche weitere abgedrehte bis emotionale Abenteuer der Zwillinge: Von Bootstouren und Marathons, gesunden Koch-Sessions und Arztbesuchen, Champagner-reichen Partys, Turteleien im Pool und Musikvideo-Shootings scheint hier alles dabei zu sein, was das Mäuse-Herz begehrt.

Doch stimmt der Trailer auch ernste Töne an: Bill und Tom bekommen sich in der neuen Staffel offenbar wieder einmal massiv in die Haare – etwas, das die beiden bereits in ihrem Podcast Kaulitz Hills verrieten. Darin erklärten sie, dass dieser Bruderstreit einer der schlimmsten ihres Lebens gewesen sein soll. Wir dürfen uns also auf eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle einstellen.

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Die ersten beiden Staffeln von Kaulitz & Kaulitz wurden für Netflix zum Mega-Erfolg. Beide erreichten in Deutschland Platz 1 der Serien-Charts und konnten sich wochenlang in den Top 10 halten. Staffel 3 wird hier zweifellos dran anknüpfen.

Wann kommt Kaulitz & Kaulitz Staffel 3 zu Netflix?

Lange müssen wir uns jetzt nicht mehr gedulden. Die 3. Staffel von Kaulitz & Kaulitz erscheint am 23. Juli 2026 bei Netflix im Streaming-Abo. Die neue Season umfasst voraussichtlich wieder acht Folgen, die alle auf einen Schlag im Programm veröffentlicht werden.

Fans der Zwillinge dürfen sich dieses Jahr noch auf ein weiteres großes Highlight freuen. Denn Bill und Tom werden im Dezember die Moderation der deutschen Kult-Show Wetten, dass..? übernehmen. Anders als zuvor angenommen jedoch nur ein einziges Mal, wie Tom Kaulitz kürzlich in der Sendung Bestbesetzung bei MagentaTV verriet.