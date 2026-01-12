Die Mumie ist endlich zurück: Erster Trailer zur Fantasy-Horror-Neuauflage entfesselt uraltes Grauen

Ein neuer Die Mumie-Film soll in Kürze erscheinen. Zur Fantasy-Horror-Neuauflage gibt es jetzt den ersten Teaser, erste Bilder und Story-Details, die viel altägyptischen Grusel versprechen.

Für Die Mumie-Fans waren die letzten 27 Jahre eine Achterbahnfahrt: Zuerst begründete 1999 der Fantasy-Horror-Blockbuster Die Mumie das altehrwürdige Franchise neu, nicht zuletzt dank eines blendend aufgelegten Brendan Fraser. Doch 2017 versenkte der Flop von Die Mumie das ganze Kino-Universum in einem angestaubten Grab. Bis jetzt: Denn zur Neuauflage Lee Cronin's The Mummy, die bereits abgedreht ist, sind jetzt der erste Teaser, erste Bilder und Story-Details erschienen.

Schaut hier den ersten Teaser zu Lee Cronin's The Mummy:

Lee Cronin's The Mummy - Teaser Trailer (English) HD

Lee Cronin's The Mummy entfesselt statt Fantasy-Spaß echten Horror

Wie unter anderem Bloody Disgusting berichtet, sind zu The Mummy neben dem Teaser jetzt ein Poster und zwei Bilder aus dem Film erschienen. Sie zeigen Menschen in offenbar mumifiziertem Zustand, aber in unterschiedlichen Stadien der Verhüllung.

Laut Bloody Disgusting veröffentlichte Regisseur Lee Cronin (Evil Dead Rise) dazu eine kryptische Botschaft:

In der altägyptischen Zivilisation waren düstere Geister und Visionen der Toten keine Illusion. Einige, die starben, gingen für immer. Aber einige hatten weniger Glück: Sie wurden von einer Dunkelheit geschluckt, die bösartiger war, als alles, was wir uns vorstellen können. Heute beginnt es.

Die Bilder deuten eine Story an, die vor einigen Tagen schon von auf Feature First zu finden war: Demnach dreht sich The Mummy gerüchteweise um eine Familie, deren Tochter Katie (Emily Mitchell) von einer mysteriösen Frau verflucht wird und verschwindet. Acht Jahre später kommt bei einer Bruchlandung der Inhalt eines Sarkophags zum Vorschein: Eine mittlerweile erwachsene Katie (Natalie Graces), die nun zu ihrer Familie zurückkehrt und einen Alptraum entfesselt.

Der neue Die Mumie-Film entfesselt also weniger ein Fantasy-Abenteuer nach Art der Bredan Fraser-Blockbuster, sondern soll offenbar echtes Schocker-Kino bieten.

Wann kommt Lee Cronin's The Mummy in die Kinos?

Ob es sich dabei um die tatsächliche Synopsis handelt, muss sich zeigen – aber Fans werden nicht mehr allzu lange auf den Fantasy-Horror warten müssen. Am 16. April 2026 soll der Blockbuster ins Kino kommen. Neben Mitchell und Graces sind unter anderem Jack Reynor (Midsommar) und Laia Costa (Das Rad der Zeit) vor der Kamera zu sehen.