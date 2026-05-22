Die Mumie-Regisseure drehen nächsten Abenteuerfilm: Legendäre Buchreihe wird nach 47 Jahren endlich verfilmt

Das Kultspielbuch Choose Your Own Adventure wird verfilmt. Ausgerechnet die Horror-Experten Radio Silence sollen die weltweit millionenfach verkaufte Abenteuerbuchreihe auf die Leinwand bringen.

Das Regiekollektiv Radio Silence, das für Horrorfilme wie Ready or Not, Scream und Abigail bekannt ist, wird sich künftig der Adaption einer legendären Abenteuerbuchreihe widmen. In Choose Your Own Adventure entscheiden Lesende über den Verlauf der Geschichte. Laut Deadline arbeitet 20th Century Studios derzeit an einer Verfilmung der interaktiven Bücher.

Interaktive Buchreihe Choose Your Own Adventure wird zum Abenteuerfilm

Die Choose Your Own Adventure-Reihe gilt als Meilenstein interaktiver Unterhaltung. Lesende beeinflussen durch ihre Entscheidung maßgeblich den Verlauf der Handlung. Die Abenteuer spielen an den unterschiedlichsten Schauplätzen, wie Geisterschlössern, Höhlen, einsamen Inseln oder auf offener See, und sind voller Gefahren, denen es zu entkommen gilt.

Auch in Deutschland ist die Reihe unter dem Titel 1000 Gefahren sehr beliebt. Das Konzept entstand 1979 durch Autor Edward Packard. Bis 1990 umfasste die Reihe 180 Titel und wurde weltweit mehr als 250 Millionen Mal verkauft. Ob bei der Adaption auch die Zuschauenden Entscheidungen treffen können, ist aktuell noch nicht bekannt.

Hin und wieder gibt es interaktive Filme, wie die Netflix-Produktion Black Mirror: Bandersnatch, welche die Handlung immer wieder durch Entscheidungsmöglichkeiten unterbricht. In der deutschen Produktion Terror - Ihr Urteil von 2016 konnte das Publikum während der Erstausstrahlung über den Ausgang des Films abstimmen, welcher dann gesendet wurde.

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Horror-Duo wechselt zum Abenteuerfilm mit Die Mumie 4

Für die Horror-Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die hinter Radio Silence stehen, wird es nicht der erste Ausflug ins Abenteuer-Genre. Aktuell arbeitet das Duo am 4. Teil von Die Mumie mit Brendan Fraser und Rachel Weisz, der deutlich früher kommt, als gedacht.

In Choose Your Own Adventure sollen die beiden nicht nur Regie führen, sondern auch als Produzenten tätig sein. Das Drehbuch übernimmt Tom Bissell, der bereits an Serien wie Andor und dem preisgekrönten Film The Disaster Artist beteiligt war.