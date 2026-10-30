Die nächste große Netflix-Serie mit Lupin-Star Omar Sy steht schon fest: Sie ist Teil einer erfolgreichen Blockbuster-Reihe des Streamers

Lupin-Hauptdarsteller Omar Sy hat einen vollen Terminkalender. Moviepilot verrät, welches namhafte Projekt das Netflix-Publikum besonders interessieren dürfte.

Noch vor der ersten Staffel Lupin startete 2020 ein deftiger Actionfilm bei Netflix mit Thor-Superstar Chris Hemsworth in der Hauptrolle. Tyler Rake: Extraction heißt der Kracher, in dem Hemsworth als Auftragskiller Tyler Rake den entführten Sohn eines Drogenbarons in Bangladesch zu bergen versucht. Während 2023 Teil 2 folgte und ein dritter Film bereits in Planung ist, wird das Action-Universum nun um eine Serie verstärkt werden. Auftritt, Omar Sy.

Lupin-Star Omar Sy führt die Extraction-Serie bei Netflix an

Mercenary: An Extraction Series heißt die Serie, die im Laufe des Jahres 2027 kommen wird. Die Dreharbeiten sind bereits seit März diesen Jahres abgeschlossen, wie Whats on Netflix berichtet. Omar Sy, den wir als Gentleman-Gauner Assane Diop in Lupin lieben, führt den Cast an. Er wird als Kalidou Diallo zu sehen sein, ein Söldner, der sich durch Libyen schlagen muss, um Geiseln zu befreien. Das klingt, als würde die Serie der DNA der Filme treu bleiben.

Auch Omar Sys Mitstreiter:innen sind einen Blick wert. Neben ihm sind unter anderem Game of Thrones-Star Natalie Dormer, Eragon-Kinderstar Ed Speleers und Boyd Holbrook (Narcos) zu sehen sein. Erschaffen wird die Serie von Showrunner Glen Mazzara, der mit charaktergetriebener Action viel Erfahrung hat. So übernahm er damals The Walking Dead als Fädenzieher in Staffel 2, nachdem Frank Darabont die Serie verließ.

Mercenary: An Extraction Series ist tatsächlich nur eines von drei (!) Extraction-Projekten, die uns schon bald erreichen werden. Das macht Extraction zu einer der erfolgreichsten und größten Blockbuster-Reihen von Netflix. Mit 135,7 Millionen Views und 134,9 Millionen Views in den ersten 91 Tagen waren die beiden bisherigen Blockbuster laut What's on Netflix ein großer Erfolg. Jetzt wird expandiert.

Alle 5 veröffentlichten und geplanten Extraction-Projekte

Tyler Rake: Extraction (2020)

(2020) Tyler Rake: Extraction 2 (2023)

(2023) Mercenary: An Extraction Series – voraussichtlich 2027

– voraussichtlich 2027 Tygo – koreanisches Spin-off, voraussichtlich 2027

– koreanisches Spin-off, voraussichtlich 2027 Tyler Rake: Extraction 3 – voraussichtlich 2027



Das von den Russo-Brüdern erschaffene Extraction-Franchise floriert, genau wie die beiden Filmemacher selbst. Joe Russo und Anthony Russo sind zwar nicht gerade die begnadetsten Autorenfilmer, aber für eine ganze Reihe an enorm erfolgreichen Blockbustern verantwortlich. Schließlich sind sie die Regisseure der Marvel-Tentpoles Avengers 3: Infinity War, Avengers 4: Endgame und dem kommenden Avengers 5: Doomsday – dem teuersten Film des Jahres.

Auch Omar Sy hat bereits einiges an Action-Erfahrung gesammelt. Während zum einen die Lupin-Reihe von Staffel zu Staffel actionreicher wurde, stürmte gerade letztes Jahr seine Action-Fortsetzung Ein MordsTeam ermittelt wieder von 2022 die Netflix-Charts. Es ist die Fortsetzung der 2012er-Actionkomödie Ein MordsTeam, in der Omar Sy als unkonventioneller Polizist ermitteln.

Wird Omar Sy auch für eine 5. Staffel Lupin zurückkehren?

Derzeit ist der 4. Teil von Lupin Platz 1 der Serien-Netflix-Charts in Deutschland. Wie lang dieser Erfolg anhält und ob er für einen 5. Teil ausreichen wird, ist noch unbekannt. Netflix lässt sich bekanntlich meistens ein paar Wochen Zeit, zu entscheiden.

Zum Weiterlesen: Warum es Teil 5 von Lupin braucht

Ganz gleich, ob es mit Lupin weitergeht, Omar Sy wird auch zukünftig in einem beliebten Heist-Franchise zu sehen sein. Er wurde nämlich für den nächsten Teil der legendären Ocean's-Reihe gecastet.