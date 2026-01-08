Die nächste Disney-Prinzessin steht fest: Sie wird die neue Rapunzel

Disney bringt zum extrem beliebten Animationsfilm Rapunzel – Neu verföhnt aktuell eine Realfilm-Adaption in Stellung. Jetzt ist klar, wer die Hauptrollen Rapunzel und Flynn Rider spielen soll.

Alte Geschichten können im Kino zum Mega-Hit werden – solange sie neuen Charme besitzen. Das gilt jedenfalls für Rapunzel – Neu verföhnt, der 2010 im Kino zum großen Erfolg wurde. Und das, obwohl die Grimm-Vorlage laut Encyclopedia Britannica über 200 Jahre alt ist. Kein Wunder, dass sich Disney aktuell an einer Realfilm-Adaption namens Tangled versucht. Jetzt stehen die beiden Hauptdarsteller fest.

Disney besetzt Fantasy-Neuauflage: So werden Rapunzel und Flynn Rider aussehen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurden nun Teagan Croft als Rapunzel und Milo Manheim als Flynn Rider besetzt. Schon zuvor wurde bekannt, dass sie zur engeren Auswahl der Hauptrollen gehörten. Eine Meldung auf X zeigt die beiden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die meisten werden Teagan Croft als Raven aus der DC-Serie Titans kennen, danach war sie unter anderem im Netflix-Abenteuer True Spirit zu sehen. Milo Manheim spielte im Schocker Thanksgiving mit, der einen Tarantino-Traum erfüllte, und verkörperte die Rolle von Zed in den Filmen der Musical-Reihe Zombies.

Die Fußstapfen, in die die beiden Darsteller:innen treten, sind groß: Das Animationsoriginal von 2010 spielte berauschende 590 Millionen Dollar ein – ein Erfolg, obwohl es sich laut Screen Rant um den teuersten Animationsfilm aller Zeiten handelte. Crofts und Manheims Rollen wurden in der englischen Version von Mandy Moore (47 Meters Down) und Zachary Levi (Shazam!) gesprochen.

Wann kommt der Rapunzel-Realfilm ins Kino?

Einen offiziellen Kinostart für den Rapunzel-Realfilm gibt es aktuell noch nicht. Wir rechnen aber nicht vor Ende 2027 mit einer Veröffentlichung.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.