Die nächste große Fantasy-Hoffnung von Disney: Erster Trailer zu Wie verhext verspricht bildgewaltiges Abenteuer voller Magie

Mit Wie verhext kommt noch dieses Jahr ein bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer ins Kino. Zum Animationsfilm aus dem Hause Disney gibt es jetzt einen langen Teaser.

Teenager:in sein ist schon hart genug und dann kommt auch noch die Magie dazu. So geschieht es jedenfalls der jungen Billie (Originalstimme: Hailee Steinfeld) in Wie verhext. Zum animierten Disney-Fantasy-Spektakel, das noch dieses Jahr erscheint, gibt es jetzt einen langen Teaser.

Schaut hier den neuen Teaser zu Wie verhext:

Wie verhext - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Disney schickt Teenagerin auf magischen Fantasy-Trip: Coming-of-Age mit Superkräften

Billie hat es an ihrer Schule nicht leicht – von vielen Mitschüler:innen wird sie als Außenseiterin abgelehnt, Lehrer:innen schimpfen. Und zuhause scheint ihr ihre liebende, aber zugeknöpfte Mutter (Rashida Jones) nur Unverständnis entgegen zu bringen. Da entdeckt sie durch Zufall ihre magischen Kräfte.

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Zunächst hält sich die Teenagerin für wahnsinnig – doch ihre Fähigkeiten existieren wirklich und entführen sie in die magische Welt Hex, deren Wege ihr die verzauberte Schreibfeder Ms. Quill (Tracey Ullman) und das sprechende Tagebuch Elias Quire (Stephen Fry) erklären.

Wenn Wie verhext hält, was sein Teaser verspricht, könnte es das nächste Die Eiskönigin - Völlig unverfroren werden – ein Fantasy-Phänomen, das die ganze Familie in den Kinosaal lockt. Ob es soweit kommt, werden wir spätestens zum Kinostart erfahren.

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Wann kommt Wie verhext ins Kino?

Wie verhext erscheint am 26. November 2026 in den deutschen Kinos. Die Regie führten Fawn Veerasunthorn (Wish) und Jason Hand (Vaiana 2) gemeinsam mit Josie Trinidad (Zoomania).

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