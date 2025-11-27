Die nächste Serie der Absentia-Macherin startet schon in wenigen Wochen und ist Teil eines riesigen Sci-Fi-Franchises

Während Absentia auf Netflix derzeit einen zweiten Frühling erlebt, bereitet die Macherin bereits eine neue Serie vor. Und die gehört zu einem der größten Sci-Fi-Franchises überhaupt.

Allzu viele Einträge als Drehbuchautorin und Creatorin hat Gaia Violo noch nicht. Allerdings hat sich bereits ihre erste eigene Serie Absentia als großer Erfolg erwiesen. Sie ist vor kurzem bei Netflix ins Programm gekommen und hat direkt die Charts des Streaming-Anbieters gestürmt. Und während ihr letztes Projekt neue Höhen in der Beliebtheit erreicht, hat Violo bereits den nächsten potentiellen Knüller in der Pipeline. Sie hat nämlich für Paramount+ die nächste Star Trek-Serie realisiert.

Absentia-Macherin Gaia Violo zeigt uns, wie in Star Trek die nächste Generation der Sternenflotte ausgebildet wird

Star Trek: Starfleet Academy steht ganz im Geist des langjährigen Sci-Fi-Franchise. Die Serie wagt sich in erzählerische Weiten vor, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Zum einen deshalb, weil die Serie am Ende des 32. Jahrhunderts spielt. Die einzige andere Star Trek-Serie, die in diesem Jahrhundert stattfand, war Star Trek: Discovery. Zum anderen erleben wir hier das Leben an der Sternenflottenakademie. Damit rückt ein junger Star Trek-Cast ins Rampenlicht.

Jünger waren nur die Figuren aus Star Trek: Prodigy, die ebenfalls bereits die Akademie besucht haben. Der Fokus liegt diesmal jedoch eher auf den Beziehungen der Studierenden und dem Erwachsenwerden in der Sternenflotte.

Nach dem düsteren Thriller Absentia hat sich Gaia Violo mit Starfleet Academy also ein komplett anderes Projekt ausgesucht. Star Trek-Fans dürften ihr schon jetzt dankbar sein für die Vorfreude auf eine neue Serie und die Rückkehr eines lang verschollenen Fanlieblings. Zum Hauptcast zählt darüber hinaus auch Oscarpreisträgerin Holly Hunter.

Wie gut die neue Serie unterhält und inspiriert, erfahren wir bereits in weniger als zwei Monaten. Am 15. Januar 2026 soll die neue Star Trek-Serie auf dem Streaming-Dienst Paramount+ ihre Premiere feiern. Für Trekkies dürfte damit die Zeit nach Weihnachten wesentlich spannender werden, als das Fest selbst.