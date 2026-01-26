Die nächste Yellowstone-Serie startet in 5 Wochen: Actionreicher Trailer verspricht eine "neue Ära"

Ein neues Yellowstone-Kapitel lässt im langen Trailer die Cowboys von der Leine und stellt uns das erste Dutton-Sequel nach dem Ende der Hauptserie genauer vor.

Der nächste Yellowstone-Serienstart im Frühjahr steht schon länger fest. Mittlerweile ist er nur noch wenige Wochen entfernt. Ein neuer langer Trailer zu Marshals: A Yellowstone Story gibt nun die bisher besten Einblicke in die erste Fortsetzung nach dem Ende der Mutterserie Yellowstone.

Schaut hier den Trailer zur nächsten Yellowstone-Serie Marshals:

Marshals - Trailer (English) HD

Darum geht's in der neuen Yellowstone-Story Marshals

Bereits im November gewährte uns das Yellowstone-Universum in einem anderhalbminütigen Teaser-Trailer Einblicke die neue moderne Western-Geschichte von Dutton-Sohn Kayce (Luke Grimes). Entsprechend beginnt auch das neue Video, anknüpfend an das Yellowstone-Finale, mit der Erinnerung, dass die Duttons ihre Ranch nach 150 Jahren verloren haben. Dass uns außerdem ein tragischer Yellowstone-Figurentod erwartet, den Fans schon länger fürchten, zeigt eine per Laken zugedeckte Leiche.

Der Hauptfokus des neuen Trailers liegt jedoch auf Kayces neuem actionreichen Job: Der Cowboy stößt zu den US-Marshals. Nachdem ein kriminelles Netzwerk Montana infiltriert hat, schließt er sich den Gesetzeshütern des Justizministeriums an, wobei mit Drogenfunden und Schießereien im Trailer nicht gegeizt wird – natürlich wieder in der unverwechselbaren Yellowstone-Western-Mischung, in der lassoschwingende Reiter und ausgebrannte Helikopter sich nicht ausschließen. Die Poster versprechen eine "neue Yellowstone-Ära".

Yellowstone-Fans werden im Marshals-Trailer bekannte Gesichter wie Stammeschef Thomas Rainwater (Gil Birmingham) wiederentdecken und auch Kayces Sohn Tate (Brecken Merrill) spielt wieder mit. Neu zum Cast stoßen unter anderem Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel und Ash Santos, und zwar im Team der US-Marshals.

Showrunner bei der von Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan miterschaffenen Serie ist Spencer Hudnut (SEAL Team).

Wann startet die Yellowstone-Fortsetzung Marshals im Stream?

Die vom Sender CBS produzierte Serie Marshals feiert ihre US-Premiere am 1. März 2026. Zum Start werden voraussichtlich zwei Episoden veröffentlicht, der Rest folgt dann im Wochentakt. Da das neue Yellowstone-Kapitel in den USA trotzdem bei Paramount+ läuft, besteht die Hoffnung, dass es auch in Deutschland zeitnah zu dem Streamer kommt. Bestätigt wurde ein konkreter Starttermin hierzulande jedoch noch nicht.

Podcast mit Yellowstone-Nachschub: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum, die nächste DC-Serie, die Neuauflage eines Sci-Fi-Meisterwerks, eine deutsche Vampir-Apokalypse oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.