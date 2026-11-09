Die Nazgnagôl in Die Ringe der Macht: Saurons neue Diener in Staffel 3 erklärt

Amazons Herr der Ringe-Serie stellt Sauron in Staffel 3 mächtige Handlanger zur Seite. Was die sogenannten Nazgnagôl mit den späteren Nazgûl (Ringgeistern) zu tun haben, erklären wir hier.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist heute mit vier brandneuen Folgen bei Amazon Prime in die 3. Staffel gestartet. Sauron hat fast ganz Mittelerde seiner Herrschaft unterworfen und gleich zu Beginn lernen wir seine gefährlichsten neuen Schergen kennen: Die Nazgnagôl sehen den schwarzen Reitern aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen verdächtig ähnlich, sind aber nicht genau dasselbe.

Die Ringe der Macht erklärt: Die Nazgnagôl sind in Staffel 3 eine Vorform der Nazgûl

Am Ende von Staffel 2 erschuf Sauron neun Ringe der Macht für die Menschen. Doch auch wenn sie besondere (magische) Fähigkeiten und Kraft verleihen, bringen sie ihre Träger dadurch zugleich unter Saurons Kontrolle: Sie werden zu Nazgnagôl.

Der Dunkle Lord erklärt in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie bei der Übergabe, dass die menschlichen Ringträger durch das schmerzhafte Überstreifen der Schmuckstücke nicht mehr nur Teil dieser Welt sind, sondern auch Teil der unsichtbaren Welt werden, die als geisterhafte Dimension bereits in Staffel 1 der Herr der Ringe-Serie eingeführt wurde.

Die Ringe der Macht-Showrunner John D. Payne und Patrick McKay erklärten die Nazgnagôl schon früh gegenüber Empire zu "Proto-Ringgeistern", weil aus ihnen später die Nagûl werden.



Der Name Nazgnagôl bedeutet in der Schwarzen Sprache von Mordor übersetzt "Ringdiener", während das Wort Nagûl "Ringgeister" heißt. Zu Frodos Zeiten, im Dritten Mittelerde-Zeitalter tausende Jahre später, haben Saurons Handlanger ihre menschliche Hülle unter ihren dunklen Kutten längst hinter sich gelassen – was der Hobbit mit angestecktem Ring beispielsweise auf der Wetterspitze beim Kampf gegen die geisterhaften Könige sieht. Als Nazgnagôl sind die frisch in ihr Amt eingeschworenen Männer hoher Herkunft hingegen (noch) am Leben und besitzen einen Körper aus Fleisch und Blut.

Wer sind die 9 zukünftigen Ringgeister in Die Ringe der Macht Staffel 3?

Bereits in den ersten Staffeln von Die Ringe der Macht wurde unter Fans viel über Ringgeist-Kandidaten spekuliert. Noch hat Sauron (Charlie Vickers) auch in Staffel 3 nicht alle Menschenringe verteilt, doch die ersten Episoden enthüllen bereits vier Nazgnagôl. (Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 1 bis 4.)

Die ersten zwei Nazgnagôl hat Sauron bereits auserkoren und verwandelt, als die dritte Herr der Ringe-Staffel einsetzt, auch wenn sie keine konkreten Namen erhalten:

1.) Der erste Ringdiener stammt aus dem Volk der Lossoth im kalten Norden von Mittelerde, wo die Anwohner des Landes Forodwaith als Schneehorden an extremen Bedingungen trotzen.

Der erste Ringdiener stammt aus dem Volk der im kalten Norden von Mittelerde, wo die Anwohner des Landes Forodwaith als Schneehorden an extremen Bedingungen trotzen. 2.) Nazgnagôl Nummer 2 kommt aus dem Süden und ist ein Haradrim. Dieses Volk mit seinen Olifanten kennen wir als Saurons Verbündete schon aus den letzten zwei Herr der Ringe-Filmen.



Bei der "Erschaffung" der nächsten beiden Ringdiener können wir in Folge 1 bis 4 der Herr der Ringe-Serie anschließend zusehen:

3.) Khamûl, der Ostling (Zubin Varla) wird zum dritten Träger der Menschenringe: Der maskierte Gaudrim aus Rhûn im Osten Mittelerdes stand zuvor in den Diensten des Dunklen Zauberers, erkämpft sich aber Saurons Geschenk, indem er seine Kumpane tötet. Der Ring heilt ihn anschließend von seiner Entstellung und er läuft zu Sauron über.

(Zubin Varla) wird zum dritten Träger der Menschenringe: Der maskierte Gaudrim aus Rhûn im Osten Mittelerdes stand zuvor in den Diensten des Dunklen Zauberers, erkämpft sich aber Saurons Geschenk, indem er seine Kumpane tötet. Der Ring heilt ihn anschließend von seiner Entstellung und er läuft zu Sauron über. 4.) Theo (Tyroe Muhafidin), den Isildur vor seiner Abreise im Staffel 2-Finale als "Lord von Pelargir" zurückgelassen hat, steht er am Ende von Folge 1 als Ring-Bewerber vor Sauron. Dieser enthüllt ihm, dass schon sein bislang unbekannter Vater Fäldred mit Mordors Adel verknüpft war. Nach vielen Spekulationen über Theos Werdegang. zeigt Folge 4 schließlich, dass Theo den Ring tatsächlich angesteckt hat und zum Nazgnagôl geworden ist.

Mit vier verteilten Ringen muss Sauron noch fünf weitere seiner mächtigen Schmiedeerzeugnisse unter die Menschen bringen, um am Ende auf neun Nazgnagôl zu kommen. Prominent fehlt noch der Hexenkönig von Angmar, der die Nazgûl zu Frodos Zeiten anführt.

Herr der Ringe-Podcast: Wir müssen über die 3. Staffel Die Ringe der Macht reden

Amazons große Fantasy-Serie Die Ringe der Macht ist mit vier Folgen in ihre 3. Staffel gestartet und wir prüfen die Herr der Ringe-Rückkehr auf Herz und Nieren.

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Was ist neu in Mittelerde und was ist im Vergleich zu vorigen Staffeln gleich geblieben? Wir knöpfen uns die neuen Episoden im Detail vor und diskutieren Neuzugänge, Saurons Pläne und Schockmomente (also: Achtung, Spoiler).