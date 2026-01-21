Die Netflix-Sensation 2025 hat gerade noch einen Rekord gebrochen: Das hat kein Film und (!) keine Serie je geschafft

Netflix hat die Streaming-Zahlen für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht. Darin gab es einen Film zu verzeichnen, der für den Streamer alles vorher Dagewesene in den Schatten stellt.

Wie viele Rekorde kann KPop Demon Hunters noch brechen? Auch sechs Monate, nachdem der Fantasy-Animationsfilm auf Netflix Premiere feierte, hält er die Streaming-Welt noch in Atem. Denn Netflix hat die Zahlen für das zweite Halbjahr 2025 veröffentlicht, die einen eindeutigen Gewinner zeigen. Doch gewinnt KPop Demon Hunters nicht nur die zweite Hälfte des letzten Jahres – sondern die gesamte Streaming-Geschichte von Netflix.

481,6 Millionen Views: KPop Demon Hunters ist der meistgestreamte Netflix-Titel aller Zeiten

Wie aus dem What We Watched -Bericht von Netflix hervorgeht, konnte KPop Demon Hunters im zweiten Halbjahr 2025 rund 481,6 Millionen Views bei Netflix verzeichnen. Das ist nicht nur mehr als jeder andere Film bei Netflix, sondern auch mehr als jede Serie bei Netflix innerhalb von sechs Monaten verzeichnen konnte – und zwar jemals. Damit ist KPop Demon Hunters laut dem Hollywood Reporter nun offiziell der erfolgreichste Titel bei Netflix aller Zeiten.

Die Platzierungen dahinter kommen nicht mal annähernd an diese Zahlen heran: Der Action-Kracher Back in Action konnte im ersten Halbjahr 2025 rund 165,7 Millionen Views verzeichnen. Carry-On mit Taron Egerton kam in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf etwa 137,4 Millionen Views, die erste Hälfte von 2024 wurde von Millie Bobby Browns Damsel mit 143,8 Millionen Views dominiert. Selbst wenn die Zahlen dieser drei Hit-Titel zu 445,8 Millionen Views zusammengerechnet werden, erreichen sie noch immer nicht den unfassbaren Erfolg von KPop Demon Hunters.

Den zweiten Platz in der zweiten Jahreshälfte von 2025 belegte im Film-Ranking dagegen das Legacy-Sequel Happy Gilmore 2, das in sechs Monaten auf rund 135,1 Millionen Views kam. Den dritten Platz sicherte sich Guillermo del Toros Frankenstein mit 97,6 Millionen Views.

Wednesday Staffel 2 dominiert das Serienjahr 2025 bei Netflix

Bei den Serien konnte sich Wednesday Staffel 2 mit 123,9 Millionen Views die Spitzenposition sichern. Dahinter reihte sich die 5. Staffel von Stranger Things ein, die innerhalb von nur 34 Tagen rund 93,5 Millionen Mal gestreamt wurde. Die neue Thriller-Serie Untamed ging mit 92,8 Millionen Views als Drittes ins Ziel und hat sogar Squid Game Staffel 3 mit rund 79 Millionen Views hinter sich gelassen.

