Die neue Buffy-Serie mit Sarah Michelle Gellar ist nicht, was ihr denkt: "Kein Sequel, kein Reboot"

Letztes Jahr wurde eine neue Buffy-Serie angekündigt, in der Sarah Michelle Gellar in ihrer Paraderolle zurückkehrt. Jetzt hat die Darstellerin neue Details zur inhaltlichen Ausrichtung verraten.

Über sieben Staffeln hinweg zählte Buffy - Im Bann der Dämonen zu den beliebtesten Fantasyserien der letzten 30 Jahre. Anfang 2025 gab es dann die überraschende Meldung, dass die ikonische Vampirjägerin in einer neuen Serie zurückkehren wird. Gellar soll ihre Paraderolle erneut spielen und in der kommenden Neuauflage wohl als Mentorin für eine neue, jüngere Jägerin auftreten. Dieser Part wurde ebenfalls schon besetzt.

Jetzt war Gellar in einem Podcast zu Gast, in dem sie neue Details zur kommenden Buffy-Rückkehr verriet. Neben der inhaltlichen Ausrichtung gab sie auch den aktuellen Titel der Serie preis.

Neue Buffy-Serie bekommt Titel und soll weder Reboot noch Sequel sein

Laut Deadline sprach die Schauspielerin soeben im Shut Up, Evan-Podcast darüber, dass die neue Buffy-Serie weder Reboot noch Sequel werden soll. Gellar bezeichnet die Rückkehr des Fantasy-Kults selbst nur als Fortführung. Dazu sagte sie genauer:

Es ist also kein Reboot, es knüpft nicht direkt an die alten Charaktere an. Es ist auch keine Fortsetzung ... Deshalb war mir der Name so wichtig – Buffy: New Sunnydale. Es ist Buffy, aber gleichzeitig auch etwas anderes.

Hier ist die Podcast-Folge mit Sarah Michelle Gellar:

Der Star verriet fast nebenbei den aktuellen Titel der neuen Serie, die aktuell Buffy: New Sunnydale heißt. Fans der Originalserie erkennen sofort den alten Schauplatz wieder, der in Zukunft wohl eine neue Kleinstadt sein wird.

Neben Gellar wurde Ryan Kiera Armstrong als neue Jägerin in der kommenden Serie besetzt. Diese erlangte zuletzt mit ihrer Rolle als Fern in der Star Wars-Serie Skeleton Crew bei Disney+ größere Bekanntheit. Ansonsten wurden noch keinerlei inhaltlichen Infos zur neuen Buffy-Serie enthüllt.

Wann startet die neue Buffy-Serie mit Sarah Michelle Gellar?

Bis jetzt steht kein konkretes Startdatum für die Buffy-Rückkehr fest. Nach ersten Set-Bildern sprach Gellar im Podcast darüber, dass sich die Serie noch immer in einer frühen Entwicklungsphase befinden würde. Für sie müsste alles perfekt sein, damit das Comeback einer so beliebten Marke und Figur Sinn ergibt. Die Pilotfolge der Buffy-Rückkehr wird von Eternals- und Hamnet-Regisseurin Chloé Zhao inszeniert.

Bis zum Start der neuen Serie könnt ihr alle bisherigen sieben Staffeln von Buffy - Im Bann der Dämonen jederzeit bei Disney+ im Streaming-Abo schauen.



