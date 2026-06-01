Die neue große Amazon-Serie nach The Boys begeistert gerade einfach alle

The Boys ist zu Ende, aber der nächste Amazon-Hype schon verfügbar: Eine einzigartige Superheldenserie verzaubert dort Scharen an Fans.

The Boys kann gehen: So reagiert das Amazon-Publikum auf Spider-Noir

The Boys ging kürzlich mit dem Staffel 5-Finale zu Ende und nicht alle waren begeistert . Wer glaubt, dass das Superhelden-Spektakel auf Amazon Prime Video ein Vakuum hinterlassen wird, irrt sich: DennDie Marvel-Serie mit Nicolas Cage als Spidey empfing ein Begeisterungssturm.

Ben Reilly (Cage) ist am Ende: Der abgehalfterte Privatdetektiv hat sein heldenhaftes Alter Ego als The Spider an den Nagel gehängt und verlebt trübe Tage im von einer Krise gebeutelten New York. Aber dann stellt ihn ein Fall um den Verbrecherboss Silvermane (Brendan Gleeson) vor eine unabwendbare Entscheidung. Und er kehrt erneut als spinnenhafter Retter des Big Apple zurück.

Seht hier den Trailer zu Spider-Noir:

Spider-Noir - S01 Finaler Trailer Schwarz-Weiß (Deutsch) HD

Spider-Noir startete am 25. Mai auf Amazon Prime Video und gefiel auch Moviepilot-Redakteur Max Wiesel sehr gut. In seinem Serien-Check beschreibt er die Serie als "visuell berauschendes Erlebnis, das einfach Spaß macht – und hoffentlich noch viele weitere Fälle für Spinnendetektiv Ben Reilly und sein Team hervorbringt." Die Moviepilot-Community scheint seine Genugtuung zu teilen, wie man an der Wertung von 7,1 Punkten ablesen kann.

Auch auf X sind die Fans begeistert: Sie betiteln die Serie dort als "phänomenal" und als "absoluten Leckerbissen", der szenenweise besser als alles sei, was das Marvel Cinematic Universe hervorbringen könne. Bei Spider Noir handelt es sich um eine Produktion von Sony Pictures Television.

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Die Begeisterung unter Fans wie Kritiker:innen spiegelt sich auch auf Rotten Tomatoes wieder, wo die Serie hervorragende 92% und 93% erhält. Lob findet neben Nicolas Cages Leistung insbesondere der außergewöhnliche optische Stil des Spider-Man-Spektakels.

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Die erste Staffel von Spider-Noir ist mittlerweile vollständig auf Amazon Prime Video verfügbar. Wer Nachschub will, muss wohl oder übel auf Staffel 2 warten – für die es ein erstes, vielversprechendes Zeichen gibt.

Podcast zum The Boys-Finale: War das ein gutes Ende für die Supes?

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Nach Staffel 5-Highlights wie der “Supernatural-Reunion” und Enttäuschungen wie dem Umgang mit dem abgesetzten Spin-off Gen V schauen wir uns das Finale im Detail an: Haben Homelander und Butcher in The Boys das Ende bekommen, was wie verdient haben?