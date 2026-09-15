Achtung, die neue Lanterns-Folge ist nicht das Staffelfinale: So viele Episoden der DC-Serie kommen noch

Fans der Grünen Laternen könnten vermuten, mit der actionreichen Folge 5 bereits das Lanterns-Staffelfinale gesehen zu haben. Das ist aber noch längst nicht erreicht.

Letzten Montag ging die 5. Folge der DC-Serie Lanterns bei HBO Max online. Sie heißt Konsequenzen (im Original: Lights Out) und zeigt einen regelrechten Showdown, den man leicht für das Staffelfinale halten könnte. Schließlich sind kurze Seasons heutzutage nicht gerade selten und es ging wirklich ordentlich zur Sache. Aber bevor ihr nächsten Montag nicht mehr einschaltet, verraten wir euch lieber gleich: Es geht noch mehrere Wochen weiter.

Ab hier gibt es Spoiler zu Staffel 1 Folge 5 von Lanterns!

Die aktuelle Lanterns-Staffel hat noch 3 weitere Folgen auf Lager

In der bisher letzten Lanterns-Folge wurde Zoe (Poorna Jagannathann) als Manhunter enthüllt, Antaan (Paul Ben-Victor) und Macon (Jason Ritter) duellierten sich und nicht zuletzt kam es zum ultimativen Showdown zwischen Hal (Kyle Chandler) und John (Aaron Pierre). Am Ende tötete der letztgenannte Zoe, nahm Hal seinen Ring ab und übergab ihn den Guardians. Klingt nach einer runden, abgeschlossenen Angelegenheit, aber falsch gedacht. Denn die 1. Season besteht aus insgesamt acht Episoden.

So geht es mit Lanterns Staffel 1 weiter:

Lanterns Folge 6: ab 21. September bei HBO Max

bei HBO Max Lanterns Folge 7: ab 28. September bei HBO Max

bei HBO Max Lanterns Folge 8: ab 5. Oktober bei HBO Max



Einen Vorgeschmack darauf, was die Story von Folge 6 bereithält, könnt ihr in der Original-Preview zur nächsten Lanterns-Folge erhaschen:

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Fans der Grünen Laternen können sich auch noch auf einiges gefasst machen. Mein Kollege Max Wieseler konnte für seinen Serien-Check schon sieben Folgen unter die Lupe nehmen und urteilte: "Ich habe gerade eine der besten Superhelden-Serien des Jahres gesehen: Es gibt wieder Hoffnung für DC."

Und falls euch der Sci-Fi-Aspekt der DC-Serie, die sich fast mehr wie Yellowstone anfühlt, zu kurz kommt, haben wir im Streamgestöber ein paar zukünftige Alternativen des Genres für euch zusammengestellt:

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2027 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

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Die kommenden Sci-Fi-Highlights 2026 und 2027 umfassen neben Amazons Blade Runner-Serie und Netflix’ Videospiel-Adaption Assassin’s Creed auch das Cyberpunk-Epos Neuromancer sowie die Fortsetzungen genialer Sci-Fi-Hits wie Silo, Paradise und Fallout. Nachschub für Fans von Star Wars und Star Trek ist ebenfalls sicher.