Die neue Netflix-Serie der Stranger Things-Macher ist ein Sci-Fi-Wettlauf gegen die Zeit, dem zu schnell die Puste ausgeht

Nach Stranger Things kommt die neue von den Duffer-Brüdern produzierte Sci-Fi-Serie zu Netflix. Ob sich The Boroughs lohnt, erfahrt ihr in diesem Serien-Check.

Das Stranger Things-Finale liegt bereits Monate hinter uns, doch die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer haben weiterhin alle Hände voll zu tun. Als ausführende Produzenten sind sie an der Sci-Fi-Mysteryserie The Boroughs beteiligt, die jetzt neu bei Netflix im Programm steht. Die im Vorfeld veröffentlichte Handlung und die ersten Trailer haben viele Fans aufhorchen lassen, denn The Boroughs wirkte beinahe wie eine Art Stranger Things mit Rentner:innen.

Die Episoden selbst machen jedoch klar: Dieser Vergleich hinkt, denn mit Stranger Things hat The Boroughs letztendlich nur wenig gemeinsam. Das ist Fluch und Segen zugleich, denn auch wenn sich die Sci-Fi-Serie mit ihren Figuren und eigenen Ideen erfrischend von dem Netflix-Hit abheben kann, hätte The Boroughs vor allem in Sachen Spannung und Atmosphäre durchaus eine Prise Stranger Things vertragen können.

Sci-Fi-Serie The Boroughs bei Netflix: Monster in der Seniorenresidenz

The Boroughs ist der Name einer Seniorenwohnanlage in der Wüste von New Mexico, die von Außen nahezu perfekt scheint. Rentner:innen verbringen hier idyllisch und autonom ihren Lebensabend und bekommen alles, was sie sich nur wünschen können. Doch der neueste Bewohner Sam Cooper (Alfred Molina) kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als genau hier einzuziehen. Seit dem Tod seiner Frau Lily (Jane Kaczmarek) sitzt die Trauer tief und es fällt ihm schwer, sich auf neue Menschen und Dinge einzulassen.

Sein The Boroughs-Nachbar Jack (Bill Pullman) hat es sich glücklicherweise zur Aufgabe gemacht, Sam in die Gemeinschaft einzugliedern und von dem Leben in der Residenz zu überzeugen. Durch ihn lernt Sam auch die anderen Bewohner:innen seiner Straße kennen, die aus dem Ehepaar Art (Clarke Peters) und Judy (Alfre Woodard) sowie Wally (Denis O'Hare) und Renee (Geena Davis) bestehen.

Doch als Sam gerade beginnt, Frieden mit seinem neuen Schicksal zu schließen, entblößt sich ein ungeahnter Schrecken in The Boroughs. Monster treiben dort ihr Unwesen, die den Bewohner:innen ihr kostbarstes Gut rauben wollen: Lebenszeit.

The Boroughs - S01 Trailer (Deutsch) HD

Eine Gruppe von Außenseiter:innen also, die sich gemeinsam gegen mysteriöse Monster verschwören muss? Ja, das klingt grob zusammengefasst tatsächlich stark nach Stranger Things. Wenn man davon absieht, dass die besagten und eher schlecht als recht animierten Monster sogar entfernt an Demogorgons erinnern und es einen Polizisten (Eric Edelstein) im Ensemble gibt, der David Harbours Hopper auf skurrile Weise ähnlich sieht, hören die Parallelen hier aber auch schon auf.

The Boroughs ist anders als Stranger Things – doch sticht nicht aus der Masse hervor

The Boroughs spielt weder in den 80ern, noch einer anderen Retro-Zeitebene und macht trotz David Bowie-Needledrop und dem orchestralen Soundtrack eines epischen 70er-Jahre-Blockbusters sehr viel weniger mit Nostalgie. Auch der Look der Serie könnte sich nicht mehr von dem Netflix-Hit abheben. Denn The Boroughs wird von seiner lichtdurchfluteten und warmen New Mexico-Kulisse geprägt, die das düstere Hawkins schnell in weite Entfernung rückt, aber einen prägnanten Wiedererkennungswert vermissen lässt.

Der größte Unterschied der von Jeffrey Addiss und Will Matthews (Der dunkle Kristall - Ära des Widerstands) entwickelten Serie liegt jedoch in der Aufbereitung der Figuren. Alfred Molinas Sam fungiert als klare Hauptfigur, während sich das restliche Ensemble eher um ihn herum schart. So werden die verschiedenen Gesichter in The Boroughs trotz Stars wie Geena Davis (Thelma und Louise) und einigen amüsanten Streits darüber, wer die meisten Krankheiten hat, erst nach einigen Episoden richtig greifbar. Erst dann fängt die Serie an, uns für ihre Geschichten einzunehmen, während wir in Stranger Things die gesamte Nerd-Gruppe nahezu sofort ins Herz schließen konnten.

Sam sticht jedoch nicht nur als Hauptfigur klar aus dem Ensemble heraus, sondern auch durch Molinas Spiel, der dem trauernden Witwer eine tragische Griesgrämigkeit verleiht, die bereits von Anfang an auch jene Zuschauer:innen mitzureißen versteht, die noch weit von Sams Lebensrealität entfernt sind. Gemeinsam mit dem eigensinnigen Rentner blicken wir hinter das Geheimnis in The Boroughs, das sich von Folge zu Folge mehr entfaltet und in eine immer eindeutigere Richtung führt. Beinahe schon zu schnell wird klar, was es wirklich mit den mysteriösen Monstern auf sich hat und warum sie ausgerechnet The Boroughs heimsuchen.

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Die gemächliche Erzählstruktur trägt dabei leider nicht gerade zur Spannung bei, die auch der vorhersehbare Plot relativ schnell vermissen lässt. Während wir also in späteren Episoden immer mehr mit den Figuren mitfiebern können, verdickt sich das große Mysterium von The Boroughs zu immer zähfließenderem Schleim, der zunehmend Probleme hat, unsere Aufmerksamkeit ganzheitlich zu umhüllen.

So kann sich The Boroughs trotz einiger guter Ideen und liebenswürdiger Figuren weder als das nächste Stranger Things behaupten, noch in die Fußstapfen von Ron Howards Klassiker Cocoon treten, der eindeutig als eines der ganz großen Vorbilder der Serie gedient hat. Stattdessen bleibt sie eher als generische Mysteryserie mit Sci-Fi-Einschlag im Gedächtnis, die mit ihrem fast schon vergeudeten Staraufgebot und unspezifischem Look mehr an Netflix-Brei wie The Thursday Murder Club erinnert. Für die Stars und ein wenig seichte Mystery-Unterhaltung lohnt sich ein riskierter Blick dennoch. Bis zum Ende durchzuhalten wird allerdings schwer.

Alle acht Episoden von The Boroughs streamen seit dem 21. Mai 2026 bei Netflix. Grundlage für diesen Serien-Check waren die ersten sechs Folgen.