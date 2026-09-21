Die neue Nummer 1 bei Amazon Prime setzt einen der größten Serien-Hits des Streamers fort

Auf Amazon Prime Video konkurriert die Erfolgsserie Reacher derzeit mit ihrer eigenen Spin-off-Serie. Letztere ist jetzt an Reacher vorbeigezogen und somit die neue Spitze der Serien-Charts.

Die auf Lee Childs Büchern basierende Serie Reacher hat sich zu einem echten Erfolgsgaranten auf Amazon Prime Video erwiesen. Derzeit läuft auf der Plattform bereits die 4. Staffel und mit Neagley ging jetzt auch ein Spin-off an den Start. Wo Neagley sich in den Serien-Charts jedoch vor wenigen Tagen noch hinter Reacher befand, ist die Serie jetzt die neue Nummer 1 bei Prime Video.

Reacher-Spin-off schnappt sich die neue Spitzenposition bei Amazon Prime Video

Die Serie dreht sich um Frances Neagley (Maria Sten), eine ehemalige Kollegin von Reacher aus der 110th MP Special Investigation Unit des Militärs, die mittlerweile als Privatdetektivin in Chicago tätig ist. Als ein Freund aus Kindheitstagen einen mysteriösen Suizid begeht, beginnt Neagley, den Fall genauer unter die Lupe zu nehmen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.

In den Serien-Charts ist Reacher nun auf den zweiten Platz abgerutscht, während Neagley die Spitze übernehmen konnte.

So sehen aktuell die Serien-Charts bei Amazon aus (Stand 21. September):

Ob sich ein Blick in Neagley lohnt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Serien-Check zur neuen Amazon-Serie, die das Reacher-Imperium bei Prime ausbaut.

Wird es Staffel 2 von Neagley geben?

Nachdem bereits eine 5. Staffel zu Reacher bestätigt wurde, warten die Fans jetzt auch sehnsüchtig auf die Ankündigung einer 2. Staffel von Neagley, die zu diesem Zeitpunkt jedoch noch aussteht. Derzeit streamen alle acht Folgen der Auftaktrunde bei Amazon Prime Video im Abo.