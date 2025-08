Die neue Outlander-Serie startet in 8 Tagen: Ein gewaltiger Fantasy-Twist macht die Geschichte von Claire noch tragischer

Die Fantasy-Zeitreise-Serie Outlander bekommt in wenigen Tagen ihr erstes Spin-off. Blood of My Blood überrascht mit einem bitteren Twist für Fans des Originals.

Seit über einem Jahrzehnt schon führt die historische Fantasy-Serie Outlander in die von Zeitreisen gezeichnete Familiengeschichte der Frasers. Ehe die epische Romanze von Jamie und Claire im Frühjahr 2026 mit Staffel 8 beendet wird, startet in wenigen Tagen das allererste Spin-off aus dem Outlander-Universum.

Outlander: Blood of My Blood verspricht eine Rückkehr zu den großen Stärken des Originals und vermischt große Gefühle mit dem Überlebenskampf im Schottland des 18. Jahrhunderts – und dramatischen Zeitreise-Überraschungen. Vor allem der große Twist im Herzen der Prequel-Serie wird Outlander-Fans Claires Geschichte mit ganz anderen Augen sehen lassen.

Achtung, es folgen Spoiler:

Outlander: Blood of My Blood enthüllt die tragische Geschichte von Claires Eltern

Im Zentrum der Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood stehen zwei Liebesgeschichten, die durch Zeit und Raum verbunden sind. Einerseits wäre da Ellen MacKenzie (Harriet Slater), die sich im Schottland des 18. Jahrhunderts inmitten eines Erbfolgestreits innerhalb ihrer Familie in den charmanten Brian Fraser (Jamie Roy) verliebt. Nur leider gehören sie zwei verfeindeten Clans an. In diese verbotene Romanze werden zwei Menschen hineingezogen, die aber aus einer ganz anderen Zeit stammen.

Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) und seine Frau Julia (Hermione Corfield), verlieben sich in den Wirren des Ersten Weltkriegs ineinander, heiraten, bekommen eine Tochter namens Claire und treten schließlich eine schicksalhafte Reise nach Schottland an. Hier landen sie nach einem schweren Autounfall bei einem mysteriösen Steinkreis, der sie zwei Jahrhunderte in die Vergangenheit katapultiert. Durch die Zeitreise getrennt, müssen sich Henry und Julia allein in der harschen Realität des 18. Jahrhunderts durchschlagen und einander wiederfinden.

Wie die Geschichte von Brian und Ellen schließlich ausgeht, ist natürlich längst aus dem Original bekannt. Die Erlebnisse von Julia und Henry hingegen sind für eingefleischte Outlander-Fans eine einzige Überraschung. Ihr ganzes Leben wuchs ihre Tochter Claire in dem Wissen auf, dass ihre Eltern früh verstorben sind. In Blood of My Blood ist der vermeintliche Unfalltod aber erst der Beginn einer epischen Zeitreisegeschichte für das Ehepaar Beauchamp. Die bittere Erkenntnis dabei: Wir wissen, dass sie nie mit ihrer Tochter wiedervereint werden – weder in der Gegenwart, noch in der Vergangenheit.

Das Outlander-Spin-off spielt ungefähr drei Jahrzehnte bevor Claire das erste Mal durch die Steine in das Jahr 1743 reist. Und womöglich sind ihre Eltern genau in dieser Zeit die ganze Zeit am Leben gewesen. Auch wenn Claire es in Outlander selbst (noch) nicht weiß: Ihre Geschichte ist gerade um einiges tragischer geworden. Aber vielleicht hat Blood of My Blood noch ein paar weitere Zeitreise-Überraschungen auf Lager.

Wann und wo erscheint die neue Outlander-Serie in Deutschland?

Outlander: Blood of My Blood startet hierzulande am 9. August 2025 bei Magenta TV. Der Streamingdienst der Telekom bringt das Fantasy-Prequel damit nur einen Tag nach der US-Ausstrahlung nach Deutschland. Die Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden, die im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Eine 2. Season befindet sich aktuell schon in Arbeit.

Die zeitnahe Streaming-Verfügbarkeit ist für Outlander-Fans eine besondere Überraschung. Das Original wird seit der 6. Staffel hierzulande nicht mehr zuerst im TV, sondern als Kaufversion veröffentlicht. Das trifft voraussichtlich auch auf die finale 8. Staffel zu, die Anfang 2026 an den Start gehen wird.