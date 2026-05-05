Die neue Scrubs-Folge auf Disney+ stellt eine wichtige Figur in den Mittelpunkt, die seit 10 Staffeln übergangen wird

Einer der wichtigsten Serienfiguren aus Scrubs sind in Fast 200 Episoden nicht mal zehn Folgen gewidmet. Das Revival macht sich jetzt an Wiedergutmachung.

Dass ohne den unermüdlichen Einsatz von Krankenschwestern überhaupt nichts läuft im Krankenhaus, zeigte letztes Jahr erst der schweizerisch-deutsche Film Heldin von Petra Volpe. Auch die Kult-Sitcom Scrubs - Die Anfänger stellte immer wieder heraus, wie wichtig die Arbeit von Carla (Judy Reyes) und Co. im Sacred Heart Hospital ist. Umso erstaunlicher, dass sie in zehn Staffeln bisher aber kaum im Rampenlicht stand.

Die neuste Scrubs-Folge, die heute bei Disney+ online ging, leistet leichte Kompensation.

Die 7. Folge vom Scrubs-Revival widmet sich endlich Krankenschwestern Carla

Als Fan der ersten Stunde war ich beim Checken dieses Fakts etwas schockiert: Insgesamt hatten wir in fast 200 Folgen aus zehn Scrubs-Staffeln gerade mal sieben oder acht Carla-zentrische Episoden. Mein Rückzieher aus Staffel 3 zum Beispiel, Mein Karma aus Staffel 4, oder Mein tauber Patient aus Staffel 6. Für eine der Hauptfiguren neben J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) ganz schön wenig.

Das Revival Scrubs macht sich nun in Staffel 10, Folge 7 an Wiedergutmachung. Die neue Episode mit dem Titel Meine Einladung zum Barbecue befasst sich unter anderem mit der aufkommenden Menopause von Carla, während J.D. sich fragt, warum er nicht zum gemeinsamen Grillen eingeladen ist. Judy Reyes beweist mal wieder, dass sie schauspielerisch eine der stärksten Personen im Cast ist. Besonders rühren wird viele eine abschließende Aussprache zwischen Carla und J.D., bei der wir sogar einen kleinen Rückblick auf die allererste Episode von 2001 bekommen.

Nur um eine Sache fühlen sich manche Scrubs-Fans auf Reddit betrogen: J.D. macht gleich zwei Mal Anstalten, sich Carla als Teen Wolf vorzustellen – ohne, dass wir die haarige Tagtraum-Fantasy dann zu sehen bekommen. Skandal!

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Wie geht es mit Scrubs auf Disney+ weiter?

Nachdem die erste Revival-Staffel in den USA bereits beendet wurde, erreichte uns letzte Woche endlich die gute Nachricht, dass es eine weitere Season aka Staffel 11 geben wird. In Deutschland stehen uns noch zwei abschließende Folgen bevor, die an den nächsten beiden Mittwochen bei Disney+ online gehen. Schon mal so viel: Es wird dramatisch!

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