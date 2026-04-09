Die neue Scrubs-Serie beantwortet, was aus Dr. Cox geworden ist und bricht damit allen Fans das Herz

In der 8. Folge der neuen Scrubs-Serie kehrt Dr. Cox endlich zurück. Doch diese Rückkehr gestaltet sich für J.D. und die Fans nicht ganz so wie erhofft.

Die neue Scrubs-Serie ist als heiß erwartetes Revival nach 16 Jahren bereits Ende Februar in den USA bei dem Sender ABC gestartet und läuft seit wenigen Wochen auch endlich bei uns in Deutschland im Streaming-Abo bei Disney+. Hierzulande sind bisher drei der insgesamt neun neuen Folgen erschienen, in den USA ist die Staffel jedoch bereits weiter.

Am 8. April flimmerte dort schon die 8. Folge über die TV-Bilschirme, die endlich erklärt, was aus einer der ikonischsten Figuren der gesamten Serie geworden ist: Dr. Perry Cox (John C. McGinley). Die Antwort wird Fans jedoch nicht gefallen.

Achtung, es folgen Spoiler zur 8. Folge des Scrubs-Revivals! Wenn ihr euch vor der Ausstrahlung in Deutschland im Mai noch nicht die Überraschung nehmen lassen wollt, dann lest jetzt nicht weiter!

Scrubs-Revival: Dr. Cox kehrt ins Sacred Heart zurück – doch der Grund ist tragisch

Bereits zu Beginn der neuen Serie durften Fans Dr. Cox wiedersehen. Dieser übergab den Staffelstab als Chefarzt an seinen ehemaligen Zögling J.D. (Zach Braff), der nun die Leitung im Sacred Heart übernimmt. Danach ließ sich der Fanliebling zunächst nicht mehr in den weiteren Folgen blicken, doch das hat Episode 8 mit dem englischen Titel My Odds nun geändert.

Dr. Cox kehrt darin ins Sacred Heart zurück. Zunächst sieht es aus, als wolle er lediglich nachsehen, wie sich J.D. als neuer Chefarzt macht, bevor er sich mit Dr. Kevin Park (Joel Kim Booster) zum Abendessen trifft. Im Verlauf der Episode bemerken wir jedoch, dass Cox verdächtig viel Zeit im Krankenhaus verbringt. Auch J.D. kommt nicht umhin, das in seinem Voice-Over zu kommentieren. Genau in dem Moment fällt Dr. Cox im Flur in Ohnmacht.

Er wird mit einer Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Diese ist zwar behandelbar, doch muss Dr. Cox dafür mehr Zeit im Krankenhaus verbringen und von J.D. behandelt werden. Von dieser Aussicht ist Perry nicht gerade begeistert. Doch weiß er, dass das letztendlich die richtige Entscheidung ist.

Vielen Fans wird diese Nachricht wohl das Herz gebrochen haben, denn dass Dr. Cox mit einer schweren Krankheit kämpft, hätte dem Serienliebling wohl niemand gewünscht. Die gute Nachricht ist immerhin, dass Perry somit womöglich bald wieder mehr Zeit im Sacred Heart verbringt und somit auch wieder öfter in der neuen Scrubs-Serie auftauchen wird.

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John C. McGinley erklärte gegenüber dem Hollywood Reporter , dass es für die Handlung der Serie völlig Sinn ergebe, dass Dr. Cox einen leidvollen Weg vor sich hat:

Ich denke Zachs Figur [J.D.] als Protagonist, der auf einer Heldenreise ist, braucht eine Bedrohung. Es muss Gefahr geben. Und aktuell bilden diese Bedrohung die Anfänger:innen, die nicht so lernen, wie sie sollten. Aber er braucht auch eine persönliche Bedrohung. Es muss eine fragile Umgebung sein. Und Cox zu integrieren, befriedigt das.

Damit hat McGinley wohl oder übel recht. Es bleibt zu hoffen, dass J.D.s Heldenreise am Ende ein Happy End hat.

Wann geht es mit Scrubs in Deutschland weiter?

Neue Scrubs-Folgen erscheinen hierzulande immer mittwochs. Als Nächstes wird Episode 4 zu sehen sein, die am 15. April bei Disney+ im Streaming-Abo eintrifft. Folge 8 wird dann ab dem 13. Mai bei dem Streamer laufen.

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