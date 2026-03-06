Die neue Scrubs-Serie beantwortet, was aus J.D. und Elliot geworden ist: Aber eine Frage ist nach 3 Folgen noch offen

Ob J.D. und Elliot zusammenkommen, war schon in der Scrubs-Originalserie eine der großen Fragen. Die brandneue Staffel gibt ein erschütterndes Update zu ihrer Beziehung.

Während wir hierzulande noch ein paar Wochen auf das Scrubs-Revival warten müssen, sind in den Staaten schon drei Folgen über die Bühne gegangen. Erste Kritiken diagnostizieren eine lohnenswerte Neuauflage, in der die meisten Originalcharaktere von früher zurückgekehrt sind. Und gleich zu Beginn gibt es ein Update zum ewigen Will-they-wont-they-Paar Dr. John "J.D." Dorian (Zach Braff) und Dr. Elliot Reid (Sarah Chalke).

Ab hier Spoiler zur neuen Scrubs-Staffel!

Was zwischen der Scrubs-Originalserie und der Revival-Staffel aus J.D. und Elliot wurde

Schon in Staffel 10 Folge 1 (My Return) erfahren wir, dass J.D. und Elliot in der Zwischenzeit verheiratet waren, mittlerweile aber geschieden sind. Nach reichlich Therapie sind sie weiterhin befreundet und so ändert sich augenscheinlich erst einmal wenig an ihrer persönlichen Dynamik. Selbst, als Dr. Cox (John C. McGinley) seinen damaligen Schützling dazu überredet, zum neuen Chefarzt vom Sacred Heart Hospital zu werden.

Die Scheidung enttäuschte einige Fans so sehr, dass Serienschöpfer Bill Lawrence sich in den sozialen Medien zu eine Reaktion bewegt sah. So schrieb er auf X : "Wir haben die ganze Serie betrachtet ... das ist die Realität für Menschen 20 Jahre später und sie waren nie länger als drei Wochen ein gesundes, funktionierendes Paar. Und nicht alle Träume können wahr werden ... Aber wer weiß, vielleicht liegen wir falsch."

Immerhin gaben J.D. und Elliot sich in einer emotionalen Szene in Folge 3 (My Rom-Com) zu verstehen, dass sie sich immer lieben werden und sich als Familie ansehen, auch wenn ihre Ehe nicht standhalten konnte. Und wer weiß, was die Zukunft bereithält?

Nach wie vor verheiratet sind immerhin Turk (Donald Faison) und Carla (Judy Reyes), die mittlerweile vier Töchter zusammen haben. Und wo wir grad bei Kindern sind: Eine Frage bezüglich zwei Nachwuchsangelegenheiten wurden bisher leicht unter den Teppich gekehrt.

Was ist mit J.D.s Kindern?

Bis auf eine kurze Erwähnung, dass auch J.D. Vater ist, hat sich die neue Scrubs-Staffel bisher nicht mit seinen beiden Kindern auseinandergesetzt. Wir erinnern uns: In der Originalserie bringt Urologin Dr. Kim Briggs (Elizabeth Banks) seinen Sohn Sam Perry Gilligan Dorian zur Welt, der schließlich zum Grund dafür wird, dass J.D. das Sacred Heart Hospital im vorläufigen Serienfinale verlässt. Sam müsste mittlerweile ein Teenager sein und war wohlgemerkt nicht erst Teil der außer acht gelassenen Staffel 9 von damals, sodass er nach wie vor Teil des Kanons sein müsste.

Darüber hinaus soll J.D. ein weiteres Kind mit seiner Exfrau Elliot bekommen haben. Genauere Details dazu sind aber noch nicht genannt worden. Bleibt umso mehr in den kommenden Folgen zu erforschen.

Wann kommt das Scrubs-Revival endlich nach Deutschland?

Bis zum Deutschlandstart von Scrubs Staffel 10 müsst ihr euch nur noch bis zum 25. März dieses Jahres gedulden. Dann kommt die neue Season mit J.D.,, Elliot und Co. zu Disney+, wo ihr jetzt schon die Originalserie streamen könnt.