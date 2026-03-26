Die neue Scrubs-Serie beantwortet, was aus Turk geworden ist und bricht damit allen Fans das Herz

Die brandneue Scrubs-Staffel ist endlich mit der ersten Folgen in Deutschland angekommen. Sie begrüßt uns nicht nur mit vielen Gags zurück im Sacred Heart Hospital, sondern auch mit einem emotionalen Vorschlaghammer.

Die kultige Krankenhauskomödie Scrubs – Die Anfänger ist mit der Revival-Serie Scrubs zurück. US-Serienfans hatten schon einen kleinen Vorsprung von einem Monat, aber seit dieser Woche ist Staffel 10 auch hierzulande via Disney+ streambar.

Der Auftakt hat es bereits in sich, allerdings nicht nur, was Lacher angeht. Zum einen erfuhren wir, wie es aktuell um die weiterhin komplizierte Beziehung zwischen J.D. (Zach Braff) und Elliot (Sarah Chalke) steht. Und dann pulverisiert Turk uns mit nur einer Szene komplett das Herz. Nicht zuletzt dank einer absolut zerschmetternden Performance von Donald Faison.

"Mein Gott, mein Herz": Die emotionale Turk-Szene, die Scrubs-Fans zu den Taschentüchern greifen lässt

Staffel 10, Folge 1 enthält auch eine überraschend gefühlige Szene mit Dr. Cox (John C. McGinley), als der schroffe Chefarzt J.D. darum bittet, ins Sacred Heart Hospital zurückzukehren und darüber hinaus die Krankenhausleitung zu übernehmen. Doch schon vorher nimmt uns die Episode durch die Mangel, als Turk seinem besten Freund bei einem kleinen Zusammenbruch gesteht, dass er nach all den Jahren als Chef der Chirurgie unter Burnout leidet. Das führt auch dazu, dass die einstige Frohnatur die Nachwuchs-Chirurginnen mit zynischen Kommentaren verschreckt.

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Bereits zur US-Premiere im letzten Monat sorgte die zermürbende Aussprache zwischen Turk und J.D. für Aufsehen. Im Scrubs-Subreddit etwa schrieb ein User unter der Überschrift "Mein Gott, mein Herz" zu sehr viel Zustimmung: "Ich hatte kein Oscar-Schauspiel gemischt mit Gefühlen erwartet."

Eine weitere Person brachte darunter sehr gut auf den Punkt, warum die Szene so sehr an die Substanz geht: "Turk war in der Originalserie immer IMMER ein Pfeiler des Optimismus. Ihn ausgebrannt und gebrochen nach Jahren ohne seinen besten Freund zu sehen, traf etwas zu nah." Und noch jemand anderes meinte: "Donald war meiner Meinung nach schon immer ein großartiger Schauspieler. Freut mich zu sehen, dass er es etwas ernster nimmt und sich richtig einsetzt. Hat mich zu Tränen gerührt."

Wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, Donald Faison abseits von Scrubs in einer dramatischen Rolle zu sehen, kann sich entweder den gefeierten Football-Film Gegen jede Regel mit Denzel Washington oder die Serien Ray Donovan und The L Word: Generation Q ansehen, wo er jeweils eine wiederkehrende Nebenrolle inne hatte.

Wie geht es mit Scrubs auf Disney+ weiter?

Leider hat das Scrubs-Revival verglichen mit den damaligen Staffeln der Originalserie nur neun Folgen, die jetzt wöchentlich jeden Mittwoch auf Disney+ erscheinen. Ob es danach mit einer 2. Season der Neuauflage weitergeht, ist aktuell noch nicht raus. Mit 11,4 Millionen Zuschauer:innen in den ersten fünf Tagen nach der US-Premiere (via Variety ), sieht die Diagnose aber gar nicht schlecht aus. Ganz abgesehen davon, dass die Revival-Season recht positive Reviews einfahren konnte.

Und wer stattdessen oder zusätzlich ein komplett dramatisches Krankenhausdrama sehen möchte, könnte sich auf HBO Max The Pitt ansehen, dessen 2. Staffel wir (wie auch das Scrubs-Revival) lobend in unserem Podcast-Rückblick erwähnen:

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