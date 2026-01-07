Die neue Serie der Duffer-Brüder klingt nach Stranger Things mit Senioren: Sie kommt schon 2026 zu Netflix

Stranger Things brauchen sich keine Sorgen um Nachschub machen: Die Duffer-Brüder haben 2026 gleich mehrere Eisen im Feuer und eine Serie klingt besonders spannend.

Ihr wollt mehr Stranger Things? Kein Problem: Ihr bekommt noch 2026 das Inbetwequel Stranger Things: Tales from '85. Doch damit nicht genug. Die Gebrüder Duffer haben auch noch bei einem anderen Projekt ihre Finger im Spiel, das eine Art auf den Kopf gestelltes Stranger Things werden könnte.

Die Stranger Things-Macher bringen 2026 drei Netflix-Projekte an den Start

Neben der Animationsserie, die direkt aus dem Stranger Things-Kosmos stammt, gibt es da auch noch The Boroughs und Something Very Bad Is Going To Happen. Bei beiden Projekten fungieren Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten, uns interessiert hier aber vor allem ersteres.

Allzu viel wissen wir leider noch nicht über The Boroughs, aber was bereits bekannt ist, klingt äußerst verlockend. Statt um Kinder wie in Stranger Things, geht es hier um eine Senior:innen-Clique. Auch die bekommt es mit einer "monströsen Bedrohung" zu tun. Die will ihnen offenbar in bester Momo und die grauen Männer-Manier die Zeit stehlen.

Die offizielle Plot-Synopse zu The Boroughs aus dem Hause Netflix lautet übersetzt folgendermaßen:

In einer auf den ersten Blick pittoresken Seniorensiedlung muss sich eine Gruppe unwahrscheinlicher Held:innen zusammenraufen, um eine monströse Bedrohung zu stoppen, die ihnen die eine Sache klauen will, die sie nicht haben – Zeit.

Angesiedelt ist die Handlung offenbar in New Mexico. Geplant sind erst einmal acht Episoden und als Showrunner treten Jeffrey Addiss und Will Mathews in Erscheinung. Die haben vor The Boroughs bereits an Projekten wie Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim, Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands oder Life in a Year mitgewirkt. Der Cast kann sich mit Bill Pullman, Geena Davis, Alfre Woodard, Alfred Molina und Denis O'Hare sowie Clarke Peters durchaus sehen lassen.

Wann genau The Boroughs bei Netflix aufschlägt, haben die Verantwortlichen noch nicht bekannt gegeben. Wir wissen lediglich, dass es im Jahr 2026 der Fall sein soll. Wir würden allerdings auf die erste Jahreshälfte tippen, da das Projekt bereits seit Anfang 2025 abgedreht ist.

Was kommt sonst noch von den Duffer-Brüdern?

Horrorfans können sich auch noch Something Very Bad Is Going to Happen auf die Merkliste setzen. Darin geht es um ein Pärchen und die Woche vor ihrer geplanten Hochzeit. Was genau sich da Schlimmes bei der großen Feier ereignet, wissen wir noch nicht, es scheint dem Titel nach aber übel zu werden. Die Miniserie kommt ebenfalls 2026 zu Netflix.

Auch hier haben die Duffers ihre Finger lediglich als Produzenten im Spiel. Bis ein neues Projekt von ihnen kommt, bei denen sie auch als Showrunner, Autoren oder Regisseure in Erscheinung treten, wird es wohl noch eine Weile dauern.

