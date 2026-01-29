Die neue Serie der Stranger Things-Macher kommt schon in wenigen Wochen: Erste Bilder versprechen eine Horror-Hochzeit

Die neue Serie der Duffer-Brüder kommt früher als gedacht: Something Very Bad Is Going to Happen soll schon in wenigen Wochen bei Netflix starten.

Das Stranger Things-Finale ist noch keinen vollen Monat alt, da stehen die Duffer-Brüder direkt mit ihrer nächsten Netflix-Serie in den Startlöchern. Darin geht es jedoch nicht zurück nach Hawkins, sondern auf eine Hochzeit, auf der so einiges schief läuft. Jetzt wurden die ersten Bilder zu Something Very Bad Is Going to Happen veröffentlicht – sowie der offizielle Starttermin.

Erste Bilder zu Something Very Bad Is Going to Happen: Neue Serie der Stranger Things-Macher bei Netflix

Something Very Bad Is Going to Happen dreht sich um eine Braut und einen Bräutigam, die auf ihren großen Tag hinfiebern. Als die Hochzeit gekommen ist, werden sie und ihre Gäste jedoch mit etwas Schrecklichem konfrontiert.

Matt und Ross Duffer fungieren bei der Netflix-Serie als ausführende Produzenten. Damit markiert Something Very Bad Is Going to Happen das erste Projekt der beiden Serienschöpfer, das nicht mit Stranger Things in Verbindung steht. Es stammt aus der Schöpfung von Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor), während Weronika Tofilska (Rentierbaby) ebenfalls als Produzentin sowie Regisseurin fungiert.

In den Hauptrollen sind Camila Morrone (Daisy Jones and the Six) und Adam DiMarco (The White Lotus) zu sehen. Weiterhin standen Jeff Wilbusch (Unorthodox), Karla Crome (Carnival Row), Gus Birney (Der Nebel), Jennifer Jason Leigh (The Hateful 8), Ted Levine (Shutter Island) und Sawyer Fraser für die Horrorserie vor der Kamera.

Wann kommt Something Very Bad Is Going to Happen zu Netflix?

Die Serie umfasst acht Episoden, die gesammelt am 26. März 2026 bei Netflix eintreffen.

Neues aus Hawkins gibt es hingegen im späteren Jahresverlauf. Die Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 spielt zwischen Staffel 2 und 3 der Hauptserie und bringt einige unserer bekannten Held:innen wie Elfi und Mike zurück. Die Duffer-Brüder fungierten hier ebenfalls als ausführende Produzenten. Darüber hinaus steht ihre neue Serie The Boroughs bei Netflix in den Startlöchern, die ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen soll.

Podcast: Die größten Serien-Highlights 2026 bei Netflix & Co.

Das Serienjahr 2026 wird spannend. Wir stellen euch im Podcast die größten Highlights der kommenden Monate bei Netflix, Disney+, Apple TV und Co. vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fortsetzung von Yellowstone, aufregender Science-Fiction-Nachschub, die nächste Netflix-Serie der Stranger Things Macher oder frische Wikinger-Action vom Vikings-Macher: Die spannendsten Serienstarts 2026 halten für jeden Geschmack etwas bereit.

